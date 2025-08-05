Коррупция на дронах и РЭБ: полковнику Мышанскому избрали меру пресечения

Суд над Мышанским

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Фигуранту коррупционной схемы на закупке БпЛА и РЭБ, полковнику Нацгвардии Василию Мышанскому, избрали меру пресечения Решение суда — содержание под стражей до 30 сентября с возможностью внесения залога в сумме 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Общественного» из зала суда.

В чем подозревают Мишанского

По данным прокурора САП Виталия Рыбалкина, командир воинской части Василий Мышанский якобы получил 250 тысяч гривен вознаграждения за покупку более дорогих радиолокационных систем у частного предприятия. Следствие установило, что военнослужащий был связан с экс-главой Рубежанской МВА Андреем Юрченко. Сам Мышанский тоже признал это. Он добавил, что «не видел его с момента, как выпустились курсантами».

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«Знал, что он стал председателем военной администрации Рубежного и раньше помогал моей воинской части.

Он продолжил, что в бригаде не хватало дронов и РЭБов. Юрченко уже познакомил подозреваемого с народным депутатом от «Слуги Народа» Алексеем Кузнецовым, который пообещал помочь.

Прокурор зачитывал материалы негласных следственно-розыскных действий и телефонные разговоры между подозреваемыми. Впрочем, защита фигуранта утверждает, что они не касались его подзащитного и он не был участником обсуждения.

По словам подозреваемого, в ходе подготовки закупок с разными предложениями к нему обращался представитель одного из частных предприятий Дорофеев. Последнее предложение по средствам радиолокационных систем подошло по всем критериям, а особенно цене. После заключения контракта Мишанского был приглашен на совместный обед, где находился и Кузнецов. Мышанский якобы не знал, что тот придет

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«Он передал мне пакет, я спрятал его в сумку. Думал, что это за то, что мы договаривались купить либо машину, либо старлинк», — заявил фигурант.

Когда Мышанский вышел из заведения, его задержали представители НАБУ и САП.

Прокурор настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней или внесения залога — 7 миллионов гривен. Недвижимости не имеет, живет — в служебной квартире.

Напомним, Мишанского подозревают в коррупции во время закупки дронов и РЭБов. По данным САП, он получил 250 тысяч гривен за контракт по завышенной цене. В настоящее время продолжается следствие.

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По делу также фигурируют нардеп Кузнецов, экс-председатель Луганской ОВА Гайдай и руководитель Рубежанской МВА Юрченко.

Согласно схеме госконтракты с предприятиями-поставщиками заключались по завышенным ценам — до 30 процентов от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.