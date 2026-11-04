Коррупция на сотни миллионов в энергетике: НАБУ завершило расследование громкого дела «Мидас»

Операция "Мидас" / © ТСН

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НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу «Мидас» по масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе Украины. По данным следствия, участники преступной организации получали незаконные платежи от подрядчиков государственных предприятий, а через специальный офис прошли более 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро наличными.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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По версии следствия, участники группировки создали систему влияния на деятельность стратегических государственных предприятий, в частности, АО «НАЭК Энергоатом» и предприятий в сфере управления Министерства энергетики.

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Они систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10–15% стоимости контрактов.

Более 111 миллионов долларов: как работала коррупционная схема

По данным НАБУ, для легализации незаконно полученных средств участники организации использовали отдельный офис.

Следователи установили, что в течение 2020-2025 годов в него из сферы энергетики наличными поступило более 111 млн долларов США и 12 млн евро. Кроме того, детективы обнаружили поступление средств из других источников.

Для отмывания денег, по версии следствия, использовали различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

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Дело «Мидас»: кто фигурирует в масштабной коррупционной схеме

Напомним, операцию «Мидас» НАБУ начало летом 2024 года. После 15 месяцев расследования детективы провели масштабные обыски, в частности, в «Энергоатоме», у тогдашнего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича.

Коррупционная схема действовала по принципу «шлагбаума»: подрядчики «Энергоатома» должны платить откаты, иначе им блокировали платежи за выполненные работы или поставленную продукцию.

По версии следствия, одним из организаторов схемы был Тимур Миндич, который, как утверждается, контролировал финансовые потоки и влиял на чиновников. Бизнесмен оставил Украину незадолго до обысков.

Среди других фигурантов — бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, чиновник «Энергоатома» Дмитрий Басов и эксвицепремьер Алексей Чернышев, подозреваемый в незаконном обогащении.

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На фоне скандала Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, а министерша энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке.

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