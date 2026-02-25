Коррупция на военных аэродромах: в Воздушных силах отреагировали

Украинская военная авиация

Командование Воздушных сил ВСУ выразило полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, которые выявили хищения средств на строительстве укрытия на аэродромах для военных самолетов.

Об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил.

Военные заверили, что будут предоставлять следователям всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела.

«Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность согласно действующему законодательству Украины в случае доказательства их вины», — говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил заявили, что принимают меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения.

Относительно возможного коррупционного правонарушения в Воздушных силах назначено служебное расследование.

В чем обвиняют чиновника Воздушных сил

Как сообщалось ранее, командующего логистики Воздушных сил ВСУ обвиняют в завышении стоимости работ по строительству сборно-разборных арочных конструкций, которые должны были служить защитным укрытием для украинской военной авиации.

Хотя проекты не соответствовали требованиям безопасности, а конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, он настоял на переводе авансовых платежей подрядчикам по заключенным договорам.

Чтобы избежать ответственности за хищение бюджетных средств, командующий логистики ВС ВСУ обратился к посреднику — начальнику управления СБУ в Житомирской области — для передачи взятки для высшего руководства военной контрразведки.

При попытке передачи неправомерной выгоды в размере 320 тысяч долларов участники схемы были задержаны.

