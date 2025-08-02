Коррупция на закупках дронов и РЭБ: что известно о причастности чиновников Нацгвардии

Глава МВД Игорь Клименко / © МВД

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Командующий Нацгвардии отстранил от занимаемых должностей военнослужащих, причастных к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ, которые были задержаны НАБУ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«По моему указанию немедленно начато служебное расследование», — добавил он.

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Клименко подчеркнул, что разоблачение военнослужащих Нацгвардии стало результатом работы «коллег-правоохранителей» и является доказательством того, что «не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона».

Министр также сообщил, что в Национальной гвардии внедряют системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления. Речь идет о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью.

«Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, которые прошли отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности», — отметил глава МВД.

Игорь Клименко заверил, что за нарушение будет неотвратимая ответственность.

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Напомним, к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ причастен народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов, руководители районной и городской администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.