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- Украина
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Коррупция на закупках дронов и РЭБ: что известно о причастности чиновников Нацгвардии
В Национальной гвардии внедряют системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления.
Командующий Нацгвардии отстранил от занимаемых должностей военнослужащих, причастных к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ, которые были задержаны НАБУ.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«По моему указанию немедленно начато служебное расследование», — добавил он.
Клименко подчеркнул, что разоблачение военнослужащих Нацгвардии стало результатом работы «коллег-правоохранителей» и является доказательством того, что «не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона».
Министр также сообщил, что в Национальной гвардии внедряют системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления. Речь идет о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью.
«Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, которые прошли отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности», — отметил глава МВД.
Игорь Клименко заверил, что за нарушение будет неотвратимая ответственность.
Напомним, к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ причастен народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов, руководители районной и городской администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.