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- Украина
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Коррупция на закупке дронов и РЭБ: нардепа Кузнецова отправили под стражу
Алексей Кузнецов был арестован на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 млн грн.
Высший антикоррупционный суд отправил нардепа от «Слуги народа» Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 млн грн.
Об этом сообщает «Суспільне».
Нардеп является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ.
Что предшествовало
Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БпЛА и средств РЭБ. Задержаны четыре человека, в том числе нардеп, чиновники и военные.
Как отмечается, на взятке разоблачили:
действующего народного депутата Украины;
руководителей районной и городской военных гражданских администраций;
военнослужащих НГУ.
Фигуранты заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. В результате 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.