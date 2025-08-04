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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Коррупция на закупке дронов и РЭБ: нардепа Кузнецова отправили под стражу

Алексей Кузнецов был арестован на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 млн грн.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВАКС

ВАКС / © Высший антикоррупционный суд/Facebook

Высший антикоррупционный суд отправил нардепа от «Слуги народа» Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 млн грн.

Об этом сообщает «Суспільне».

Нардеп является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ.

Что предшествовало

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БпЛА и средств РЭБ. Задержаны четыре человека, в том числе нардеп, чиновники и военные.

Как отмечается, на взятке разоблачили:

  • действующего народного депутата Украины;

  • руководителей районной и городской военных гражданских администраций;

  • военнослужащих НГУ.

Фигуранты заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. В результате 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

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