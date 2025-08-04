Коррупция на закупке дронов и РЭБ: нардепа Кузнецова отправили под стражу

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Высший антикоррупционный суд отправил нардепа от «Слуги народа» Алексея Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 млн грн.

Об этом сообщает «Суспільне».

Нардеп является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ.

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Что предшествовало

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БпЛА и средств РЭБ. Задержаны четыре человека, в том числе нардеп, чиновники и военные.

Как отмечается, на взятке разоблачили:

действующего народного депутата Украины;

руководителей районной и городской военных гражданских администраций;

военнослужащих НГУ.

Фигуранты заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. В результате 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.