Коррупция на закупке дронов и РЭБ: при нардепе Кузнецове внесли залог

Алексей Кузнецов / © Центр противодействия коррупции

При народном депутате Алексее Кузнецове, подозреваемом по делу о коррупции при закупке дронов и средств РЭБ, был внесен залог.

Об этом сообщает Общественное.

Как сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, ранее, 4 августа, ВАКС избрал Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Суд установил возможность внесения залога в размере 8 миллионов гривен. В то же время прокуратура настаивала на значительно большей сумме — 30 миллионов гривен.

Что известно о деле народного депутата Алексея Кузнецова

Народный депутат от «Слуги Народа» Алексей Кузнецов фигурирует в громком деле о коррупции, связанном с закупкой дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

2 августа НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему, по которой цены на военную технику для ВСУ были значительно завышены. По данным следствия, часть средств (до 30% от суммы контракта) возвращалась должностным лицам в качестве взяток. В рамках этого дела задержаны четыре человека, среди которых, кроме Кузнецова, — бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Алексей Кузнецов стал народным депутатом в 2019 году. В Верховной Раде он является членом комитета по правам человека. Ранее он работал помощником депутатов от Партии регионов и Блока Петра Порошенко.

Отмечается, что Кузнецов голосовал за законопроект №12414, который, по оценкам экспертов, мог подорвать независимость антикоррупционных органов, включая НАБУ и САП .