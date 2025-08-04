Коррупция при закупке дронов и РЭБ: стало известно, кого разоблачили

НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили на взятке при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы ряд чиновников и депутатов.

О деталях сообщили в НАБУ.

В частности, НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БпЛА и РЭБ.

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Среди подозреваемых:

бывший глава Луганской областной государственной администрации — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины

народный депутат Украины — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины

глава городской военной администрации — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины

командир воинской части Национальной гвардии Украины — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины

фактический бенефициарный собственник предприятия — производителя БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины

директор предприятия-производителя БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины

Суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30 процентов от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

«По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ», — добавили в ведомстве.

Напомним, правоохранители сообщили о разоблачении коррупционной схемы на закупке дронов и РЭБ.

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Как пишет «Украинская правда», среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции, — глава Мукачевской РГА и бывший руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай и руководитель Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил их обоих с соответствующих должностей.