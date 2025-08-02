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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Коррупция при закупке дронов и средств РЕБ: НАБУ разоблачило нардепа и должностных лиц

В организации коррупционной сделки на закупки БПЛА и РЭБ подозревают депутата и чиновников.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Задержаны 4 человека, в том числе нардеп, чиновники и военные.

Об этом сообщает НАБУ.

По данным источников " РБК-Украина», речь идет о нардепе Алексее Кузнецове.

Детали схемы

Как отмечается, на взятке разоблачен действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций и военнослужащие Национальной гвардии. Фигуранты заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. В результате 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

«Подчеркиваем, НАБУ и САП действуют исключительно в рамках законных полномочий, определенных действующим законодательством. Мы направляем наши усилия и сосредотачиваемся на результатах для получения скорейшего и справедливого решения суда», — отметили в ведомстве.

Добавляется, что проведение этой операции стало возможно благодаря закону № 4560-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях.

Напомним, после принятия Верховной Радой президент Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Как только подписал документ, текст будет немедленно опубликован», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что этот закон дает гарантию независимой работы антикоррупционных органов. Решение нардепов он назвал верным.

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