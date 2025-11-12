Коррупция в энергетике: бухгалтеру "Решику" избрали меру пресечения

суд / © Pixabay

Реклама

В среду, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для еще одного фигуранта коррупционного скандала в энергетике — частного предпринимателя Игоря Фурсенко, которого называют главным бухгалтером «бэк-офиса» по легализации средств. На записях НАБУ Фурсенко фигурирует под псевдонимом «Решик».

О решении суда стало известно из трансляции заседания ВАКС.

Суд постановил применить к Игорю Фурсенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 95 млн грн.

Реклама

По информации следствия, «Решик» выполнял ключевую роль в финансовых транзакциях офиса по отмыванию средств. Фактически он был главным бухгалтером схемы, через которого проходили основные платежи.

Деньги часто выдавались за пределами Украины, в частности во время командировок представителей энергетических компаний.

Офис, который служил штабом для операций, располагался в центре Киева в помещении, которое принадлежит семье экс-нардепа, обвиняемого в государственной измене, беглеца в Россию Андрея Деркача.

По данным следствия, именно здесь велась «черная бухгалтерия», хранилась наличность и учитывались все платежи преступной организации.

Реклама

Ранее ВАКС избрал меру пресечения для исполнительного директора по безопасности госкомпании «Энергоатом» Дмитрия Басова. На «пленках НАБУ» по разоблачению коррупционной схемы в энергетике Басов фигурирует под псевдонимом «Тенор».

Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-советника бывшего министра энергетики Германа Галущенко — Игоря Миронюка. На «пленках НАБУ» о разоблачении коррупции в энергетике Миронюк фигурирует под псевдонимом «Рокет».

Напомним, во время длительного расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) была разоблачена масштабная схема «откатов» в государственном секторе энергетики, в частности в НАЭК «Энергоатом».

По информации правоохранителей, организованная группа, которая контролировала кадровые и финансовые потоки, фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц.

Реклама

После завершения операции антикоррупционных органов, которая разоблачила злоупотребления в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

На так называемых «пленках Миндича» участники преступной группы фигурируют под псевдонимами: «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» и «Реформатор».

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связи и детали расследования.