Коррупция в энергетике: кто такой Дмитрий Басов с псевдонимом "Тенор" и в чем его подозревает НАБУ

Дмитрий Басов во время судебного заседания / © РБК-Украина

Исполнительного директора по физической защите и безопасности в государственной компании «Энергоатом» Дмитрия Басова подозревают в масштабных хищениях в сфере энергетики.

В материалах расследования он фигурирует под кодовым именем «Тенор». По данным следствия, Басов якобы осуществлял теневое управление процессами закупок и расчетов в преступной организации.

ТСН.ua собрал все, что известно о фигуранте операции «Мидас» с позывным «Тенор» — Дмитрия Басова.

Человек из орбиты бывшего Генпрокурора Виталия Яремы

Басов Дмитрий Николаевич (в прошлом Мясковский Дмитрий Евгеньевич) — бывший сотрудник Генпрокуратуры, по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

В прокуратуре Басова связывают с орбитой бывшего Генпрокурора Виталия Яремы, занимал высокие должности. В 2014-2015 годах, при каденции Яремы, Басов входил в следственные группы, занимавшиеся расстрелами Небесной сотни и экономическими преступлениями Януковича.

Впоследствии, в 2016 году, он возглавил новое Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными группами.

Дмитрий Басов / © Фото из открытых источников

Заметим, что в 2011 году Басов вел дело Георгия Гонгадзе, а осужденный Алексей Пукач упоминал его фамилию среди тех, кто давил на него. Тогда же Басов занимался делом экс-главы фракции Блока Черновецкого Дениса Комарницкого.

В 2019 году Басова уволили с должности в Генпрокуратуре, из-за ряда коррупционных скандалов.

Ему также приписывают фиктивный развод с женой для сокрытия незаконного состояния. Фигурант многих журналистских расследований.

Впоследствии, как выяснили журналисты «Bihus.Info», ему удалось успешно обжаловать увольнение из Генпрокуратуры в суде. Он отсудил восстановление в должности и получил компенсацию за якобы вынужденные прогулы в размере более 2,5 миллиона гривен.

Подозрительное обогащение во время работы в «Энергоатоме»

После прокуратуры, Дмитрий Басов работал в Фонде государственного имущества, а затем, в 2019 году, стал исполнительным директором по физической защите и безопасности «Энергоатома».

«После назначения Дмитрия Басова на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности АО «НАЭК Энергоатом», его семья существенно обогатилась. Согласно данным из реестра недвижимости, в 2024 году жена чиновника стала владелицей квартиры на 70 квадратов в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы — White Lines», — отмечают в «Bihus.Info».

ЖК White Lines / Фото: «ЛУН»

Журналисты-расследователи также отметили, что жена Дмитрия Басова Наталья в течение последних лет существенно обогатилась, потратив около 360 тысяч долларов на приобретение элитных активов.

Она купила квартиру (127 м²) в элитном «Французском квартале» стоимостью не менее $140 тыс. и обновила автопарк (Mercedes GLE 300D, Range Rover, Mercedes GLC 220D).

В то же время происхождение денег вызывает вопросы, поскольку она не имела соответствующих доходов.

«Интересно, что это не первый скандал с участием Басова. 2016 года управление Басова в Генеральной прокуратуре расследовало дело о незаконной добыче песка компанией «Днепровские пески». Впоследствии, в 2019-м, 100% капитала «Днепровских песков» перешли в собственность Натальи Басовой, жены прокурора», — говорится в расследовании.

Примечательно, что накануне приобретения элитной недвижимости супруги официально развелись (вероятно, для сокрытия активов), но впоследствии она «вернулась» в декларацию Басова как лицо, с которым он совместно проживает.

«Тенор» на «Пленках Миндича»

10 ноября НАБУ официально заявило о разоблачении преступной организации, которая систематически получала от 10% до 15% «откатов» от контрагентов «Энергоатома». Общий объем средств, прошедший через финансовый бэк-офис в центре Киева для легализации, составляет около 100 миллионов долларов.

Впоследствии правоохранители обнародовали часть записей, свидетельствующих о масштабной коррупции в энергетике. Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, на пленках под псевдонимом «Тенор» фигурирует Дмитрий Басов, бывший сотрудник Генпрокуратуры и руководитель подразделения безопасности «Энргоатома».

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении семерым фигурантам дела о коррупции в энергетике, среди которых вышеупомянутый Дмитрий Басов.

В то же время сотрудники НАБУ считают, что «Тенор» так же как и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, мог расставлять людей на должности в «Энергоатоме».

Избрание меры пресечения

В среду, 12 ноября, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Дмитрия Басова.

По данным следствия, именно Басов мог координировать теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции «Энергоатома».

Его отправили под стражу на 60 дней и назначили залог в размере 40 млн гривен.

В суде Басов отрицал свою причастность к преступной организации, передает «Громадське». Он назвал сумму залога, которую требовало обвинение, «неподъемной», но выразил надежду, что ее «кто-то внесет», добавив, что ему «нечего скрывать» и он «не собирается никуда» бежать.

Дмитрий Басов в суде / © Радіо Свобода

Дмитрий Басов в суде / © РБК-Украина

Однако, как сообщалось на заседании, во время обысков, Басов пытался уничтожить доказательства, телефон и некоторые документы.

