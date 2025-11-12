Коррупция в энергетике: суд избрал меру пресечения топ-менеджеру "Энергоатома"

Исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов / © Суспільне

Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения для исполнительного директора по безопасности госкомпании «Энергоатом» Дмитрия Басова. На «пленках НАБУ» по разоблачению коррупционной схемы в энергетике Басов фигурирует под псевдонимом «Тенор».

Об этом стало известно из заседания ВАКС, которое транслировала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Мера пресечения для Басова предусматривает 60 суток под стражей с альтернативой залога в 40 млн грн.

В материалах расследования НАБУ и САП Басов фигурирует под псевдонимом «Тенор». По данным следствия, именно «Тенор» мог координировать теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции «Энергоатома».

Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в «Энергоатоме», разоблаченной во время операции «Мидас». По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10-15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум». Руководство компании привлекло к ней лиц под псевдонимами «Рокет» (вероятно, экс-заместитель министра энергетики Игорь Миронюк) и «Тенор» (вероятно, Басов). Они контролировали кадровую политику, закупки и финансовые потоки в госпредприятии.

По данным детективов НАБУ, руководителем преступной организации был фигурант под псевдонимом «Карлсон» (по данным нардепа Ярослава Железняка, это — бизнесмен Тимур Миндич). Он координировал влияние на чиновников.