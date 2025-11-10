Коррупция в энергетике: участники отказывались строить защиту объектов, пока не получат "откат"

Поврежденный российскими атаками энергообъект

По данным НАБУ, участники коррупционной схемы в энергетике при обсуждении проекта на 4 млрд грн по защите трансформаторных подстанций отказывались строить защитные сооружения на энергообъектах, пока не получат «откат».

Об этом свидетельствует информация из записанных разговоров, видео с которыми опубликовало бюро.

На аудиозаписях фигуранты «Тенор» (вероятно, Дмитрий Басов) и «Рокет» (вероятно, Игорь Миронюк) жаловались, что не получили желаемую сумму «отката».

09.07.2025

Рокет: Он хотел уходить? Уже передумал? Бл***. Меня так мотивировали.

Тенор: Шо он приезжал, а нам завезли 90. Ты не подо*уел, говорю? Мало завезли. «Все исправлюсь, все будет хорошо». Подождем тогда чуть-чуть?

Рокет: Давайте подождем. Две недели, 10 дней ничего не решит.

Тенор: Вообще ничего, то есть месяц точно ничего не решит. То есть нам, если наших ребят заводить, мы попробуем откатаем.

Еще один фрагмент:

Тенор: Так, по этим постройкам хотел поговорить с вами… И прочим вещам. Они планируют продолжать строить е*учие защитные. Цифры сумасшедшие. Мы будем еще что-нибудь делать или закончим на том, что есть? И больше защитные сооружения мы строить не будем?

Рокет: Я бы подождал. Но, бл***, если честно, жаль денег, пустая трата.

Тенор: единственный вопрос в контексте того, чтобы защитить интересы компании — это строить самим.

Рокет: Но у нас же компании нету. Кипр же спрыгнул.

Тенор — Нет, одна есть. Одна.

09.07.2025

Рокет: А завели?

Тенор: Да, я ее завел. 14 будет на месте, встречается и он забирает на субподряд и начинает работу.

Рокет: Хорошо.

Тенор: Они начинают работать. И мы можем, в принципе. Он приехал, он здесь насчитал проектов АТ2 ​​на 2 млрд, АТ330 — еще на 2 млрд (речь идет о защитных сооружениях для трансформаторов — НАБУ). То, что он собрался там еще построить. Ну я понимаю, что ему хорошо, он свои 4 забирает. И у него там все сложилось. Из трех бл*** с девятью нулями — это прилично получается.

25.09.2025

Тенор: По Хмельницкой… Я не понимаю, кто вот эту бумажку передал. Вот этот кто? По Хмельницкой по стройке.

Рокет: *** (речь идет о компании, которая получила миллиардные подряды на обустройство защитных сооружений на АЭС — НАБУ).

Тенор: Это *** передал?

Рокет: Да, это верняк.

Тенор: Они со мной со всех сторон ходят, они хотят строить дальше защитные сооружения.

25.09.2025

Тенор: Я ну буквально не могу понять реально, если честно, это столько денег опять закопать, надо ли оно? Ну наверно надо кончить. При этом опять же они отдают 0,10, но желающих по 0,15 освоить эти деньги достаточно. Можем сказать одесситу дать. Или Ростику. Или можно (неразборчиво — ред.) поработать.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили, что проводят масштабную операцию под названием «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В этот же день состоялись обыски дома у бизнесмена Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, у его экс-советника Игоря Миронюка и в госкомпании «Энергоатом». Бюро обнародовало часть записей по делу.

Нардеп Ярослав Железняк назвал вероятных фигурантов: «Тенор" — руководитель подразделения безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов; «Рокет» — экс-советник Галущенко и «смотрящий» за энергетикой от Миндича — Миронюк; «Карлсон» — здесь Железняк держит интригу.