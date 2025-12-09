- Дата публикации
Коррупция в энергетике: Зеленский анонсировал перезагрузку сектора
Президент Украины сделал заявление о новых шагах по безопасности энергетики и борьбе с коррупцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения коррупционных рисков в будущем необходима полная перезагрузка энергетических компаний и институтов.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.
«Я попросил премьер провести перезагрузку всех энергетических структур, и она действует в пределах своих полномочий», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, среди ключевых шагов — тщательная проверка кандидатов перед назначением на руководящие должности.
«Если назначение происходит через конкурс — это конкурс. Если без конкурса — антикоррупционные и правоохранительные органы должны предоставить всю необходимую информацию, чтобы устранить какие-либо коррупционные риски», — добавил президент.
Он также отметил поддержку работы всех институтов, отвечающих за безопасность, прозрачность и антикоррупционный контроль в сфере энергетики.
Напомним, на днях эксисполняющий обязанности первого вице-президента «Энергоатома», также ранее занимавшего должность первого заместителя министра энергетики, задержали в Киеве по подозрению в причастности к схеме по завладению государственными средствами.
Ранее, 10 ноября, была объявлена масштабная коррупционная схема в сфере энергетики, которую создал, как оказалось, иностранный бизнесмен Тимур Миндич. По версии следствия НАБУ, двое его доверенных лиц контролировали государственную компанию «Энергоатом» и потребовали отката от ее поставщиков.
Тем временем Брюссель выдвинул Киеву жесткие условия для вступления в ЕС.