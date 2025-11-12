Коррупция в "Энергоатоме": что известно о ночных визитах Гринчук к Галущенко

Министр юстиции Герман Галущенко (слева) и министр энергетики Светлана Гринчук / © Telegram-канал Ярослава Железняка

В резонансном деле о схеме «откатов»в «Энергоатоме» в центре внимания оказались чиновники самого высокого уровня — министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

Подозрения относительно их причастности к теневым схемам уже привели к требованиям об отставке из Верховной Рады и отстранению Кабмином.

Однако 12 ноября в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) появились неожиданные детали относительно визитов Гринчук к Галущенко.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua

Причастность Галущенко и Гринчук к коррупционному скандалу

В ноябре 2025 года в Украине вспыхнул масштабный коррупционный скандал в сфере энергетики. О преступной схеме с систематическим получением «откатов» от контрагентов «Энергоатома» размером 10-15% стоимости контрактов сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

По информации правоохранителей, организованная группа, которая контролировала кадровые и финансовые потоки, фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц с кодовыми именами.

В частности речь идет нескольких чиновников, среди которых вероятно есть министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, у которого НАБУ провело обыски 10 ноября.

Герман Галущенко / © скриншот с видео

Подозрения в отношении Галущенко усилились после обнародования «Пленок Миндича», где он фигурирует как вероятный «Профессор» и имеет связи с российским агентом Андреем Деркачем.

В то же время нардеп Ярослав Железняк предположил, что деньги могли передаваться министру Светлане Гринчук, которая в свою очередь заявила о полном сотрудничестве Минэнерго со следователями НАБУ по коррупции в «Энергоатоме».

Ночные визиты Гринчук к Галущенко

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что Светлана Гринчук якобы неоднократно ночевала в квартире экс-министра юстиции Германа Галущенко.

В частности, как отмечалось в зале суда, это происходило в ночь с 23 на 24 июля, снова 28 июля она пользовалась его квартирой, а также провела ночь с 11 на 13 августа.

В то время Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко был министром энергетики. Оба являются разведенными (Галущенко имеет троих детей от предыдущего брака, Гринчук имеет дочь — Ред.), на тот момент были на разных министерских должностях.

О новых деталях дела сообщил в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

«Наверное результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ обсуждали», — написалЖелезняк, отметив, что ситуация является «смешной и печальной одновременно».

Реакция Гринчук на упреки

Сама же чиновница сообщила журналистам Слідство.info, что «ничего об этом не слышала». После этого она бросила трубку и перестала отвечать на звонки.

Министр энергетики Светлана Гринчук / © Facebook

Ранее на брифинге в Киеве министр энергетики уже комментировала все дело и свою причастность к нему.

В частности, она заявляла, что не понимает сути претензий и не собирается реагировать на зарегистрированное постановление о своем увольнении. Гринчук подчеркнула, что не хочет комментировать «домыслы, которые публикуются, и заявления, которые делаются», передает BBC.

Также, во время специального брифинга, который состоялся в Киеве, чиновница отметила, что все лица, «если таковые будут установлены, и если будет доказана вина, то они должны быть привлечены к ответственности».

Отставка Гринчук и отстранение Галущенко

Кабинет Министров 12 ноября отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук должны оставить свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости», — заявил президент.

В то же время глава государства анонсировал санкции СНБО в отношении фигурантов пленок НАБУ о коррупции в энергетической сфере.

После этого Светлана Гринчук подала заявление об увольнении

«Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала в течение последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста», — написала Гринчук на своей странице в Facebook.

Сообщение Светланы Гринчук в Facebook / © Скриншот

Также она добавила, что во время ее работы не было никаких нарушений законодательства, и подтвердила, что таких «фактов не может существовать в принципе». По ее словам, любые спекуляции на эту тему неуместны.

«Всему должен быть предел, в конце концов, время все расставит на свои места», — подытожила она.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должностей Галущенко и Гринчук.

«Министры подали свои заявления в определенный законом способ», — подчеркнула Свириденко.

Стоит заметить, что Верховная Рада рассмотрит постановление об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко во вторник, 18 ноября.

