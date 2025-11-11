Коррупция в "Энергоатоме": кто стоит за кодовыми именами в резонансном скандале и что о них известно

Кто стоит за кодовыми именами в резонансном скандале / © ТСН.ua

Расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) относительно масштабной схемы «откатов» в государственном секторе энергетики, в частности в НАЭК «Энергоатом», вызвало значительный резонанс в обществе.

По информации правоохранителей, организованная группа, которая контролировала кадровые и финансовые потоки, фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц с кодовыми именами.

Сейчас стали известны имена предполагаемых фигурантов преступной группы, а также их псевдонимы: «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» и «Реформатор».

ТСН.ua собрал все, что известно о ключевых участниках так называемого «Миндичгейта», их связи и детали расследования.

Тимур Миднич — «Карлсон»

Главный фигурант масштабного коррупционного расследования НАБУ в сфере энергетики и обороны — 46-летний предприниматель Тимур Миндич. Как стало известно из обнародованных «пленок», именно этот человек, известный под псевдонимом «Карлсон», контролировал схему, в результате которой было разворовано 100 миллионов долларов. Хотя его имя лишь недавно вышло из тени, он долгое время был одним из самых влиятельных, но непубличных, днепровских бизнесменов.

Миндич является зятем покойной российской иконы моды Аллы Вербер. Его жена, Екатерина Вербер, которая выросла за границей и развивала модный бизнес в Украине, имеет с ним троих детей: дочерей Мишель (названную в честь покойного отца Тимура, Михаила) и Элизабет, а также сына Майкла.

Тимур Миндич, Алла Вербер, Катерина Вербер

До брака с Екатериной Вербер Миндич имел отношения с дочерью Игоря Коломойского, Анжеликой. Сам Коломойский называл Миндича своим партнером в «не особо важных проектах» (например, девелоперских), но подчеркивал, что именно Миндич познакомил его с Владимиром Зеленским. Коломойский также отметил, что Миндич является самостоятельным бизнесменом с разносторонними интересами, который когда-то даже работал на «1+1».

Стоит добавить, что бизнесмен вернулся в Украину самолетом компании Миндича в мае 2019 года.

Тимур Миндич

Тимур Миндич является совладельцем «Студии «Квартал 95» и кипрской компании Green Family Ltd, к которым долгое время имел отношение Зеленский.

в 2021 году журналисты «Bihus.Info» выяснили, что первый помощник президента Сергей Шефир стал соучредителем кинокомпании «Некст Лайн Продакшн», среди партнеров которой были его брат Борис, сценарист Андрей Яковлев и Миндич.

Впоследствии журналисты сообщили, что юрист фирмы Миндича Юлия Дроздова стала владелицей компании «Кинокит», которая получала миллионные господряды от телеканала «Рада». Дроздова отрицала любое влияние Миндича.

В 2025 году появились данные, что Миндич может быть связан с компанией Fire Point, которая поставляет дроны и ракеты для Сил обороны Украины.

Впоследствии главный конструктор компании Денис Штилерман в комментарии изданию «ZN» отмечал, что Миндич не имеет никакого влияния на деятельность компании и не является ее совладельцем. Само предприятие занимается производством ударных дронов FP-1 и ракет «Фламинго».

Впрочем, по словам Штилермана, после успешных испытаний дронов на полигоне Миндич проявил интерес к компании и выразил желание присоединиться к числу ее акционеров.

10 ноября несколько СМИ заявили, что правоохранители пришли к Миндичу с обысками, а сам он покинул Украину за несколько часов до задержания.

В ноябре «УП» также писала, что Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американского ФБР. Оно может касаться отмывания средств. Предметом исследования правоохранителей из США стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и человек по прозвищу «Sugarman».

Впоследствии, 11 ноября, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что в течение 2025 года были установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики и обороны. Его деятельность заключалась в оказании влияния на Министра энергетики Германа Галущенко и Министра обороны Рустема Умерова, передает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Герман Галущенко — «Профессор»

Герман Галущенко — министр юстиции Украины, ранее возглавлявший министерство энергетики. Он родился во Львове, где получал образование в области правоведения.

Герман Галущенко начал карьеру в прокуратуре, впоследствии работал в МИД и Минюсте, а также преподавал в КНУ имени Шевченко. Его путь в энергетике начался с должности исполнительного директора «Энергоатома» (2013-2014) и вице-президента (с 2020 года).

Герман Галущенко / © Офис президента Украины

Однако издание «Левый берег» сообщало, что в 2006-2007 годах Галущенко якобы «тайно» возглавлял юридическую службу «Энергоатома», которой тогда руководил Андрей Деркач (ныне официально признанный СБУ российским шпионом и сенатор РФ).

Журналисты предполагали, что Галущенко входил в группу влияния Деркача и был «его человеком». Сам Герман Галущенко эти обвинения категорически отрицает, а многочисленные критики чиновника до сих пор не предоставили никаких доказательств в подтверждение этих упреков.

В то же время в 2020 году Галущенко обвиняли в якобы незаконном получении премии в размере 278 000 гривен, на которую он не имел права. Утверждалось, что он задним числом сдал экзамен по радиационной безопасности для получения этого поощрения.

Однако все бюрократические разборки завершились безрезультатно. Причиной этого стало то, что историю активно разгоняли народные депутаты, которые имели скандальную репутацию «сливных бачков».

Через год, 29 апреля 2021 года, Галущенко назначили Министром энергетики Украины.

В июле 2025 года он возглавил Министерство юстиции, где отвечает за правовую реформу и адаптацию законодательства к европейским нормам.

Герман Галущенко / © УНИАН

Герман Галущенко имеет троих детей от брака с Ольгой Богдановой (Максим, Вероника, Стефания), но в декларации за 2022 год жена уже не фигурирует. Зато в декларации за 2023 год появился четвертый ребенок — сын Лев, рожденный в Швейцарии. Чиновник владеет значительным имуществом: имение в Большой Солтановке (319,7 м²) и квартира в Киеве, а также три земельных участка.

Его доход, согласно декларации, за 2024 год составил более 1,59 млн грн зарплаты и 3,135 млн грн гонораров от Международного арбитражного суда. Транспортные средства (Mercedes GLS-350 и Range Rover Velar) в последней декларации отсутствуют.

Вокруг Германа Галущенко неоднократно возникали скандалы в сфере энергетики. В ноябре 2025 года детективы НАБУ даже провели обыски у него и в помещениях «Энергоатома».

Среди резонансных событий также было задержание его заместителя на взятке (август 2024 года) и критика за лоббирование достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС с использованием сомнительных компонентов.

Несмотря на все эти обвинения и инициативы об отставке, ни одно из расследований пока не завершено обвинительными приговорами, а сам чиновник публично отрицает свою причастность к коррупции.

10 ноября 2025 года НАБУ провело обыски у Галущенко и Миндича.

Расследование НАБУ и САП по схемам откатов в энергетике вызвало предположение о причастности Германа Галущенко. Эти подозрения усилились после обнародования фрагментов «пленок Миндича», где фигурирует анонимный «Профессор», которого идентифицировали как Галущенко, и с трибуны ВР потребовали его отставки. Кроме того, на пленках упоминались его давние связи с российским агентом Андреем Деркачем. Сейчас официальных обвинений Галущенко (или «Профессору») не выдвинуто, и он отказался от комментариев.

Пресс-служба министра лишь 11 ноября подтвердила интерес НАБУ к Галущенко и заявила о «полном содействии» правоохранительным органам.

Игорь Миронюк «Рокет»

Игорь Миронюк — бывший советник Германа Галущенко, а также экс-заместитель председателя Фонда госимущества Украины. Он известен как близкий человек к Галущенко, который признал его «смотрящим» по вопросам в государственных энергетических компаниях.

«Именно Миронюка называли мои источники «смотрящим» от Германа по многим вопросам. В его офис (точнее бэкофис) приглашали на разговоры подрядчиков различных проектов на государственных энергетических компаниях», — говорилось в сообщении нардепа Ярослава Железняка.

Скриншот

Как отметили журналисты-расследователи «Bihus.Info», Миронюк более 10 лет был помощником и близким лицом нардепа Андрея Деркача, которого обвинили в госизмене. Сейчас Деркач является членом Совета федерации Федерального собрания России.

По данным следствия, Миронюк организовал схему получения «откатов» от контрагентов «Энергоатома» размером 10-15% от стоимости контрактов.

«В 2010 году Миронюк был назначен заместителем председателя Фонда госимущества. Затем он стал советником министра энергетики Галущенко», — говорится в расследование.

После Революции Достоинства, в начале марта 2014 года, он был вынужден покинуть эту должность. Его фамилия также фигурировала в списках Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции.

Журналисты также узнали, что семья Миронко живет красиво и со вкусом. Жена Игоря — Елена в 2023 году, когда Миронюк был советником и в этом году, в 2025 году, оформила два земельных участка на берегу Днепра.

Также в феврале 2025 года ей подарили электромобиль марки «Мерседес» за 30 тысяч долларов. С 2019 года жена Миронюка владеет четырьмя гектарами земли в Козине (эти земли фигурировали в расследовании 20219 года). Сын Игоря — Артур работал в «Энергоатоме» где координировал международные проекты.

На «пленках» НАБУ он фигурирует под кодовым именем «Рокет». По данным следствия, «Рокет» фактически взял под контроль все закупки и выполнение договоров в «Энергоатоме» через подконтрольных ему должностных лиц. Среди этих лиц упоминаются «Тенор» (которого идентифицируют как экс-исполнительного директора Дмитрия Басова) и директор по финансам и бюджетированию (предположительно, Людмила Смилянец).

«Именно Рокет организовывал схему получения неправомерной выгоды от контрагентов государственной энергетической компании в размере 10-15% суд суммы контрактов. Фактически была создана система, по которой стратегическим предприятием с доходом более 200 млрд грн руководили не топ-менеджеры, наблюдательный совет или государство как владелец, а постороннее лицо, которое не имея никаких формальных полномочий, взяло на себя роль «теневого» управленца», — говорилось в заявлении НАБУ.

Дмитрий Басов — «Тенор»

Дмитрий Басов является бывшим руководителем управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, также он является экс-работником Фонда государственного имущества, который впоследствии стал исполнительным директором по физической защите и безопасности «Энергоатома».

В 2019 году Басова уволили с должности в Генпрокуратуре, как сообщают журналисты «Bihus.Info», из-за ряда коррупционных скандалов. Позже ему удалось успешно обжаловать это увольнение в суде. Он отсудил восстановление в должности и получил компенсацию за якобы вынужденные прогулы в размере более 2,5 миллиона гривен.

«После назначения Дмитрия Басова на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности АО «НАЭК Энергоатом», его семья существенно обогатилась. Согласно данным из реестра недвижимости, в 2024 году жена чиновника стала владелицей квартиры на 70 квадратов в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы — White Lines», — отмечают журналисты.

Дмитрий Басов / © Фото из открытых источников

Как отмечают в «Bihus.Info», жена Дмитрия Басова, Наталья Басова, в последние годы существенно обогатилась, потратив около 360 тысяч долларов на приобретение элитных активов. Она купила квартиру (127 м²) в элитном «Французском квартале» (стоимостью не менее $140 тыс.) и обновила автопарк (Mercedes GLE 300D, Range Rover, Mercedes GLC 220D).

При этом происхождение денег вызывает вопросы, поскольку она не имела соответствующих доходов.

«Интересно, что это не первый скандал с участием Басова. В 2016 году управление Басова в Генеральной прокуратуре расследовало дело о незаконной добыче песка компанией «Днепровские пески». Впоследствии, в 2019 году, 100% капитала «Днепровских песков» перешли в собственность Натальи Басовой, жены прокурора», — говорится в расследовании.

Примечательно, что накануне приобретения элитной недвижимости супруги официально развелись (вероятно, для сокрытия активов), но впоследствии она «вернулась» в декларацию Басова как лицо, с которым он совместно проживает.

Светлана Гринчук

Издание «Экономическая правда» отметило, что Герман Галущенко до сих пор сохраняет влияние на энергетику страны через действующего министра энергетики Светлану Гринчук и многих менеджеров этого ведомства, которых он лично расставлял на места перед увольнением в июле 2025 года.

В то же время нардеп Ярослав Железняк, ссылаясь на разговоры между фигурантами «Рокетом» и «Тенором», предположил, что деньги могли передаваться непосредственно министру Гринчук. Хотя правоохранительные органы этого факта пока не подтвердили, они уточнили: на «пленках» есть упоминания о четырех министрах — как действующего, так и предыдущего Кабинета Министров.

Министр энергетики Светлана Гринчук

В свою очередь министр энергетики Светлана Гринчук заявила о полном сотрудничестве Минэнерго со следователями НАБУ и САП в расследовании коррупции в «Энергоатоме».

Также она подчеркнула, что ведомство будет «реагировать на кейс» только после получения результатов официального расследования. В то же время она подчеркнула, что Министерство активно координирует защиту критических элементов энергосистемы страны.

Сергей Пушкарь — «Реформатор»

Сергей Пушкарь родом из Винницы, имеет образование юриста и магистра права, полученные в Военном Краснознаменном институте (1991) и Украинском Свободном Университете (1996) соответственно. В 1995 году он также получил право на занятие адвокатской деятельностью. Кроме того, в 2025 году он завершил обучение в Межрегиональной Академии управления персоналом, получив квалификацию магистра психологии.

Пушкарь — бывший исполнительный директор по правовому обеспечению «Энергоатома» и нынешний (по состоянию на 2025 год) член НКРЭКУ (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики). Пушкарь является одним из главных фигурантов «Миндичгейта».

Сергей Пушкарь / © Фото из открытых источников

Во времена Януковича Пушкарь работал под руководством Игоря Миронюка (Рокета). В частности, в течение 2010-2015 годов занимал руководящие должности в Фонде государственного имущества.

Экс-руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «NV» рассказал, что Галущенко пытался назначить Пушкаря в правление «Укрэнерго» в 2021 году».

«Эту фамилию называли, он был руководителем юридического подразделения «Энергоатома», его Галущенко прямо пытался назначить в правление «Укрэнерго» в 2021 году», — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что «изо всех сил противодействовал этим назначениям», что повлекло глубокий конфликт между «Укрэнерго» и Министерством энергетики.

Между тем Сергей Пушкарь, который с 2022 года был исполнительным директором по правовым вопросам «Энергоатома», в сентябре 2025 года выиграл конкурс и вошел в состав НКРЭКУ.

Сергей Пушкарь / © Фото из открытых источников

По информации народного депутата Ярослава Железняка, ночью 11 ноября Пушкарь сбежал из Украины.

«Член НКРЭКУ, Пушкарь Сергей, сегодня ночью покинул территорию Украины. Именно он фигурирует на пленках, относительно получения «зарплаты» 20 штук $ от Миндича. (Точнее 19 900 получается). Еще три месяца назад был исполнительный директор по правовым вопросам Энергоатома», — отметил нардеп.

Алексей Чернышов — «Че Гевара»

НАБУ и САП 11 ноября раскрыли новые подробности спецоперации «Мидас». Детективы задокументировали, как организованная преступная группа передала бывшему вице-премьер-министру Украины, известному как «Че Гевара», взятку наличными на сумму $1,2 миллиона и почти 100 тысяч евро.

По данным следствия, средства передавались непосредственно как в офисе, так и в медицинской клинике в центре Киева, принадлежавшей одному из фигурантов.

Несмотря на то, что в деле не указывается имя, однако по данным из различных СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве.

Алексей Чернышов

Стоит заметить, что это уже второе подозрение, объявленное экс-чиновнику. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) экс-вице-премьер был среди лиц, которые посещали так называемую «прачечную» — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

«Шугармен» и «Решик»

По перехваченным разговорам, «Рокет» и «Тенор» обсуждали «перевод» десятков тысяч долларов. Операционную часть «прачечной» возглавлял человек по прозвищу «Шугармен», за которым, вероятно, стоят братья Цукерманы (Михаил или Александр), связанные с Миндичем, передает «Экономическая правда».

Именно они, по данным следователей, отвечали за учет и отмывание наличных денег через сеть компаний-нерезидентов. Интересно, что братья Цукерманы, как и Миндич, выехали из страны незадолго до обысков по делу «Мидас».

Офис, который служил штабом для операций, располагался в центре Киева и находился в помещении, принадлежащем семье Андрея Деркача. По данным следствия, именно здесь велась «черная бухгалтерия», хранилась наличность и учитывались все платежи преступной организации.

Ключевую роль в финансовых транзакциях выполнял работник офиса по прозвищу «Решик» (пока неизвестно о ком именно идет речь — Ред.) — фактически главный бухгалтер схемы, через которого проходили основные платежи. Деньги часто выдавались за пределами Украины, в частности во время командировок представителей энергетических компаний.

