Коррупция в "Энергоатоме": суд решил судьбу экс-советника Галущенко

Экс-советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк / © Центр противодействия коррупции

Дополнено новыми материалами

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-советника бывшего министра энергетики Германа Галущенко — Игоря Миронюка. На «пленках НАБУ» о разоблачении коррупции в энергетике Миронюк фигурирует под псевдонимом «Рокет»

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Виктор Ногачевский частично удовлетворил ходатайство детектива и взял Миронюка под стражу с альтернативой залога в 126 млн грн.

Если подозреваемый внесет залог, он должен будет:

прибывать к детективу, прокурору, в суд;

сообщать об изменении места работы/проживания;

не отлучаться из Киева и области;

сдать паспорта для выезда за границу;

воздержаться от общения с фигурантами «пленок Миндича»;

носить электронный браслет.

"Во время обыска Миронюк рвал документы, пытался их скрыть, выбрасывал их в окно. Он также пытался избавиться от мобильного телефона, сбросив его из окна квартиры», — говорится в сообщении ЦПК.

Там добавили, что Миронюк также имел возможность влиять на народных депутатов, в частности Временную следственную комиссию, организовывал направление депутатских запросов. По данным следствия, фигурант имел возможность привлекать представителей Офиса Генпрокурора, СБУ и ГБР для давления на определенных лиц.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В этот же день состоялись обыски дома у Миронюка, Галущенко, бизнесмена Тимура Миндича и в госкомпании «Энергоатом».

НАБУ обнародовало часть аудиозаписей по делу. На них, в частности, фигурирует лицо под псевдонимом «Рокет». По данным нардепа Ярослава Железняка, это — Миронюк. Нардеп называет его «смотрящим» за энергетикой от Миндича.

Как пояснил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, «Рокет» и еще один фигурант под псевдонимом «Тенор» (вероятно, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов) — ответственные за сбор средств с контрагентов «Энергоатома». По словам Абакумова, они имеют влияние на должностных лиц компании и министерства, что дает им возможность расставлять своих людей на должности, блокировать платежи и даже пытаться устанавливать контроль над другими предприятиями энергетического сектора.