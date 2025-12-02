Коррупция в "Энергоатоме": в Киеве задержали бывшего топ-чиновника компании

Задержание экс-чиновника Энергоатома / © Генеральная прокуратура Украины

Бывшего исполняющего обязанности первого вице-президента «Энергоатома», который также ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики, задержали в столице по подозрению в причастности к схеме по завладению государственными средствами.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Чиновнику готовят сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное должностным лицом по предварительному сговору.

По данным досудебного расследования Киевской городской прокуратуры и Службой безопасности Украины, фигурант в августе 2022 года заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб с ПАО «Просто-Страхование» на более 105 млн грн. Уже через 12 дней он подписал дополнительное соглашение и увеличил сумму контракта до почти 131 млн грн, ссылаясь на якобы требования немецкого перестраховщика. Экономического обоснования таких изменений не было.

Проверки, ревизии и судебно-экономическая экспертиза установили завышение стоимости услуг на 18,6 млн грн — эти средства, как отмечают правоохранители, фактически были выведены из стратегического государственного предприятия.

В ходе изучения структуры собственности страховой компании следователи вышли на цепь аффилированных фирм с кипрской юрисдикцией, ведущую к российскому финансовому холдингу «РЕСО». Конечными бенефициарами этой группы являются граждане РФ. Отдельные акционеры другой компании из схемы — ПАО «Жизнь и Пенсия» — также связаны с российским бизнесом.

«Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании-прокладки. А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны. В отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения. Работаем дальше», — отметил Кравченко.

Отметим, что согласно деталям дела, речь может идти о Юрии Шейко, который был уволен с должности первого заместителя Министра энергетики Украины 21 июля 2025 года.

Напомним, 10 ноября НАБУ объявляет, что разоблачило масштабную коррупционную схему в сфере энергетики, которую создал, как оказалось, иностранный бизнесмен Тимур Миндич. По версии следствия, двое его доверенных лиц контролировали государственную компанию «Энергоатом» и требовали откаты от ее поставщиков.