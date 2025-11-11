- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 1 мин
Коррупция в "Энергоатоме": в Минразвития ответили по поводу защитных сооружений
Минразвития не занимается координацией строительства защитных сооружений «Энергоатома».
В Министерстве развития общин и территорий Украины сделали заявление после информации о коррупции в «Энергоатоме». Да, ведомство не координирует строительство защитных сооружений для объектов компании.
Об этом сообщает «Общественное» , ссылаясь на прессслужбу ведомства.
Как заявили в Минразвития, с конца октября 2025 г. в рамках созданного правительством Координационного штаба защиты энергетики Агентство восстановления совместно с Минразвития координируют обеспечение физической защиты отдельно определенных объектов «Укрэнерго» и «Укрзализныци».
«Совместно с инженерами, военными и ОВ разрабатываются решения по физической защите, которые смогут использовать все балансодержатели», — отметили там.
Добавляется, что к октябрю 2025 Агентство восстановления обеспечивало строительство физической защиты на 22 подстанциях «Укрэнерго».
Ранее мы писали, НАБУ и САП реализовали операцию «Мидас», во время которой была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Работа продолжалась 15 месяцев, было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть плёнок уже обнародована.
По словам нардепа Ярослава Железняка, известны вероятные личности тех, кто фигурирует на записях :
«Тенор» – Дмитрий Басов, бывший сотрудник генпрокуратуры. В настоящее время скандальный экспрокурор возглавляет подразделение безопасности «Энергоатома»;
«Рокет» — Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и вечного помощника предателя Андрея Деркача, так называемый «смотрящий» за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича.
«Реформатор» - Сергей Пушкарь, член НКРЭКУ.