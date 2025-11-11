ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Коррупция в "Энергоатоме": в Минразвития ответили по поводу защитных сооружений

Минразвития не занимается координацией строительства защитных сооружений «Энергоатома».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Энергоатом"

"Энергоатом" / © Энергоатом

В Министерстве развития общин и территорий Украины сделали заявление после информации о коррупции в «Энергоатоме». Да, ведомство не координирует строительство защитных сооружений для объектов компании.

Об этом сообщает «Общественное» , ссылаясь на прессслужбу ведомства.

Как заявили в Минразвития, с конца октября 2025 г. в рамках созданного правительством Координационного штаба защиты энергетики Агентство восстановления совместно с Минразвития координируют обеспечение физической защиты отдельно определенных объектов «Укрэнерго» и «Укрзализныци».

«Совместно с инженерами, военными и ОВ разрабатываются решения по физической защите, которые смогут использовать все балансодержатели», — отметили там.

Добавляется, что к октябрю 2025 Агентство восстановления обеспечивало строительство физической защиты на 22 подстанциях «Укрэнерго».

Ранее мы писали, НАБУ и САП реализовали операцию «Мидас», во время которой была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Работа продолжалась 15 месяцев, было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть плёнок уже обнародована.

По словам нардепа Ярослава Железняка, известны вероятные личности тех, кто фигурирует на записях :

  • «Тенор» – Дмитрий Басов, бывший сотрудник генпрокуратуры. В настоящее время скандальный экспрокурор возглавляет подразделение безопасности «Энергоатома»;

  • «Рокет» — Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и вечного помощника предателя Андрея Деркача, так называемый «смотрящий» за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича.

  • «Реформатор» - Сергей Пушкарь, член НКРЭКУ.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie