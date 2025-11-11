Коррупция в "Энергоатоме": в Минразвития ответили по поводу защитных сооружений

"Энергоатом" / © Энергоатом

В Министерстве развития общин и территорий Украины сделали заявление после информации о коррупции в «Энергоатоме». Да, ведомство не координирует строительство защитных сооружений для объектов компании.

Об этом сообщает «Общественное» , ссылаясь на прессслужбу ведомства.

Как заявили в Минразвития, с конца октября 2025 г. в рамках созданного правительством Координационного штаба защиты энергетики Агентство восстановления совместно с Минразвития координируют обеспечение физической защиты отдельно определенных объектов «Укрэнерго» и «Укрзализныци».

«Совместно с инженерами, военными и ОВ разрабатываются решения по физической защите, которые смогут использовать все балансодержатели», — отметили там.

Добавляется, что к октябрю 2025 Агентство восстановления обеспечивало строительство физической защиты на 22 подстанциях «Укрэнерго».

Ранее мы писали, НАБУ и САП реализовали операцию «Мидас», во время которой была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Работа продолжалась 15 месяцев, было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть плёнок уже обнародована.

По словам нардепа Ярослава Железняка, известны вероятные личности тех, кто фигурирует на записях :

