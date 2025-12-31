Коррупция в Минрегионе на миллиард: НАБУ завершило дело против Чернышева

Алексей Чернышев

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего вице-премьер-министра Украины (ранее также министра развития общин и территорий) Алексея Чернышева и еще пятерых человек. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

По версии следствия, один из застройщиков Киева разработал схему незаконного получения земельного участка для строительства жилого комплекса.

Чернышев вместе с государственным секретарем министерства, советником министра и директором государственного предприятия создали условия для передачи этого участка предприятию, которое в дальнейшем заключило договоры с определенной строительной компанией.

Чтобы уменьшить долю квартир, которые застройщик должен передать государству, землю и расположенные на ней здания оценили почти в пять дешевле рыночной стоимости. В результате государство могло недополучить недвижимости на сумму более 1 млрд грн.

За успешную реализацию схемы застройщик вознаградил Чернышева и других участников значительными скидками на квартиры: цена квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн вместо минимальных 30 тыс. грн. Общая выгода Чернышева превысила 14,5 млн. грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большинство незаконно полученных квартир наложен арест.

Напомним, ранее Алексей Чернышев оказался в центре громкого коррупционного скандала в государственном энергетическом секторе. Он отрицает свою причастность к схемам в НАЭК "Энергоатом". СМИ также связывали его роскошные поместья в Козине под Киевом с делом "Мидас".