Украина
584
2 мин

Коррупция в оборонке: руководители завода разворовали 102 млн грн на броне для танков

Организаторами схемы оказались коммерческий директор завода, его экс-руководитель и владелец подрядной компании, которые закупали комплектующие по ценам, втрое выше рыночных.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
СБУ и НАБУ разоблачили руководство оборонного завода, которое разворовывало средства на закупках брони для танков ВСУ / © СБУ

Дополнено новыми материалами

Работники СБУ и НАБУ ликвидировали масштабную коррупционную схему на государственном заводе в двух регионах, где на производстве динамической защиты для танков ВСУ было разворовано бюджетные 102 млн грн. Среди подозреваемых — три участника организованной группы.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и НАБУ.

В Запорожье и на Днепропетровщине правоохранители разоблачили организаторов масштабной коррупционной схемы: коммерческого директора государственного предприятия, его бывшего руководителя и владельца компании-подрядчика.

Следствие установило, что в апреле 2022 года государственный завод заключил с Минобороны Украины контракт на срочную поставку комплексов динамической защиты для украинских танков. Бронетехника с новым оборудованием должна была немедленно отправляться с предприятия прямо на фронт.

Однако вместо оперативного выполнения оборонного заказа тогдашний руководитель госпредприятия организовал присвоение бюджетных средств. К схеме он привлек коммерческого директора и учредителя подрядной компании, с которой заключил договор на закупку комплектующих (крышки и кюветы) по ценам, втрое превышающим рыночные.

Чтобы скрыть преступление, директор общества оформлял закупку через фиктивные компании. Полученную «маржу» участники схемы переводили в тень через ряд подконтрольных фирм, после чего средства распределяли между собой.

Экспертизы, проведенные по инициативе СБУ и НАБУ, подтвердили нанесение государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов изъяли документацию и компьютерную технику, которую использовали в противоправной деятельности.

СБУ и НАБУ разоблачили руководство оборонного завода, которое разворовывало средства на закупках брони для танков ВСУ / © СБУ

СБУ и НАБУ разоблачили руководство оборонного завода, которое разворовывало средства на закупках брони для танков ВСУ / © НАБУ

Трем организаторам преступления сообщено о подозрении в:

  • присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц;

  • легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем;

  • служебном подлоге.

Подозреваемый экс-руководитель оборонного завода находится под стражей в рамках ранее начатого расследования по фактам производства бракованных минометных снарядов. Следователи СБУ задержали его в конце апреля.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для других фигурантов.

К слову, в Киеве правоохранители разоблачили преступную схему продажи списанных военных кораблей в качестве металлолома по искусственно заниженной стоимости. К схеме причастны чиновник Минобороны (начальник отдела утилизации) и двое сотрудников «Укрспецторга». Вместо утилизации шесть морских судов Военно-морских сил ВСУ были незаконно переданы коммерческой структуре. В результате сделки государство потеряло более 900 тыс. грн.

584
