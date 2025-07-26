Коррупция в ТЦК: задержан работник, который за деньги помогал снимать с розыска (фото)

Задержанный чиновник / © Офис Генерального прокурора

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Начальника сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали во время получения неправомерной выгоды. По версии следствия, чиновник требовал от военнообязанного 3 500 долларов США за снятие его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в Telegram

По данным следователей, речь идет о злоупотреблении влиянием, что сопровождалось вымогательством взятки.

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Правоохранители задержали фигуранта во время передачи денег в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ — «Злоупотребление влиянием». Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

© Офис Генерального прокурора

Суд по ходатайству прокуроров избрал чиновнику меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

© Офис Генерального прокурора

Сейчас следствие проверяет другие возможные случаи коррупционных действий со стороны задержанного или его коллег. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении СБУ Киева и области.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина рассматривает внедрение мобильных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) для повышения безопасности и эффективности мобилизации в условиях активных ракетных ударов РФ.

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