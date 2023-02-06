"Корю оторвало ногу, у дома — 42 "прилета": житель Херсонщины рассказал, как пережил оккупацию

Небольшое село Малая Сейдеминуха в Херсонской области стало линией огня. Однако даже в таких условиях здесь оставались местные жители.

Журналисты побывали в деоккупированном селе Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсона. Летом и осенью здесь продолжались активные боевые действия.

Как живет полностью разрушенная российскими обстрелами деревня, сообщает "Укринформ".

Местный житель Сергей оставался здесь с супругой всю оккупацию. В сентябре, во время контрнаступления, они эвакуировались лишь на время, ведь в селе продолжались уличные бои. Недавно, вместе с еще 16 жителями, вернулись в родное село после освобождения. До вторжения РФ здесь проживало 180 человек.

Фото: Google Maps

Уже девять месяцев в Малой Сейдеминухе нет света. Все территории вокруг заминированы.

По словам мужчины, оккупанты приходили и забирали в местную пищу. Иногда давали взамен килограмм риса и отказываться было нельзя, потому что могли избить. Мужчина отмечает, что находившиеся в селе военные РФ – это "всякий сброд". Они искали одичавшие кусты конопли, сушили и курили их.

"Наши стояли в селе Новогреднево. По прямой это два километра от Большой Сейдеминухи. Бои длились с марта, но более интенсивные – два месяца. Наши не могли к ним подступить", – говорит местный житель.

В результате боевых действий был разрушен дом Сергея.

"Снаряд залетел в крышу и прямо на чердаке разорвался. Окна вылетели. Это мы уже дом отремонтировали. Моей корове оторвало ногу. Приехали из Снегиревки, дорезали и забрали ее за четыре тысячи. Овчарку нашу разорвало на куски", — вспоминает он. Возле дома мужчины было 42 "прилета". 9 снарядов не разорвалось.

Также мужчина отмечает, что оккупанты отстреливали домашний скот просто ради развлечения.

"Коров в селе не осталось. Может каких две. У нас было 70 коров, почти всех побило или на минах взорвались. Там корова валяется, там… Мы еще до всех не добрались. Чего туда заходить, там мины", – говорит Сергей. .

Бычка военные из 61-й бригады отвязали на свободу, чтобы не сдох. Когда мужчина вернулся домой, то увидел свое животное, которое бродило рядом с усадьбой.

Жена господина Сергея — Светлана вспоминает, что когда в село зашли наши войска, она даже расплакалась на радостях.

"Знаете, когда наши ребята вошли, я плакала. Вы себе не представляете, как это пол года видеть эти морды", – отмечает она.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты полностью уничтожили поселок Новоселовское в Луганской области. Там нет ни одного уцелевшего здания и не осталось ни одного местного жителя.

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