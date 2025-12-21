"Кошачье кафе" сдает животных в аренду за деньги: двое уже погибли

Котенок в одесском заведении / © скриншот с видео

Реклама

В Одессе разгорелся скандал из-за открытия нового заведения Cat Lounge в ТЦ «Афины», в котором предлагают за деньги взять в аренду котят. Зоозащитники утверждают, что от такой деятельности двое животных уже погибло.

Об этом сообщило местное издание «Думская», к которому обратились местные жители с просьбой проверить условия содержания животных в «котокафе».

Одновременно с журналистами на проверку заведения приехали представители департамента экологии Одесского городского совета вместе с государственным ветеринаром приехали проверить заведение из-за жалоб одесситов.

Реклама

Во время визита они поинтересовались документами о вакцинации котов, однако их не работники заведения не смогли показать.

Также оказалось, что в помещении нет возможности помыть руки до и после контакта с котами. Это, как отметили журналисты, увеличивает риск для здоровья посетителей и животных.

Ветеринар также сообщил, что постоянный контакт с большим количеством людей в замкнутом помещении может вызвать у кошек хронический стресс.

Работница заведения подтвердила, что здесь постоянно находятся 12 котов, с которыми после оплаты может контактировать любой желающий

Реклама

Проверка заведения не была завершена, поскольку инспекторы покинули заведение, заявив, что их не устраивает съемка на камеру.

Зоозащитница Снежана Бугрик на своей странице в Facebook опубликовала несколько видео с фрагментами проверки «котокафе», на одном из которых видно, что из заведения изымают маленьких котят.

В еще одном видео присутствует фрагмент общения с владельцем заведения, который назвался Романом.

Он обвинил людей, которые стали на защиту животных, в попытке уничтожить малый бизнес. «У нас есть поддержка — господин Ермак, господин Зеленский», — утверждал он.

Реклама

Зоозащитница также обнародовала видео, на котором работница заведения рекламирует аренду животных, предлагая всего за 500 грн в сутки взять домой кота тем людям, которые не уверены, хотят ли они заводить домашнее животное, но хотели бы поиграть.

Снежана Бугрик также сообщила, что двое животных из этого заведения уже умерли

«Эти бизнесмены должны ответить перед судом за издевательства и смерть животных», — написала она.

Напомним, недавно в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение от жителей города, которые обнаружили двух бездомных собак вблизи городского озера. По словам заявителей, животные бились в конвульсиях.