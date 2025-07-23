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- Украина
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Кошка-героиня из Одессы ведет семью в укрытие во время тревог: история, покорившая Сеть
Домашняя кошка из Одессы не просто знает дорогу к укрытию, но и контролирует, чтобы хозяева были рядом.
Кошка из Одессы настолько привыкла к воздушным тревогам, что изучила путь к укрытию и каждый раз сбегает туда самостоятельно.
Об этом пишет «Украинская правда».
Видео с четырехлапой героиней, которая сама ориентируется в укрытии и даже оглядывается, чтобы убедиться, что хозяева не отстают, стремительно набирает популярность у TikTok. Его автор — одесситка Виктория Илькив — рассказала «Украинской правде. Жизнь», как ее кошка научилась так себя вести.
«Когда слышит сирену, смотрит на нас и ждет реакции. Не боится взрывов. А когда идем в укрытие, бежит впереди и ведет нас», — говорит владелица.
Пятилетнюю рыжую киску супруги взяли из приюта, где жили еще 25 кошек. Именно она сама выбрала свою семью: села на руки и осталась с ними навсегда.
Когда в городе раздается сирена, кошка сразу двигается к выходу, ориентируясь в пространстве лучше многих людей. После тревоги — точно знает, на каком этаже выходить из лифта. А когда возвращается домой — бежит в миску за любимыми вкусностями: наггетсами, креветками или Pringles.
Напомним, предварительные исследования доказывали, что только 54% кошек способны узнавать своих владельцев только по лицу. Однако новое научное открытие свидетельствует: кошки могут распознавать людей по запаху.
Этот аспект взаимодействия человека и кота раньше не исследовался, однако теперь ученые предполагают, что обоняние — еще один важный канал связи между пушистыми любимцами и их хозяевами.
Хотя кошек часто считают отстраненными и безразличными к людям, современные исследования опровергают этот стереотип. Ученые уже доказали, что кошки запоминают имена, которые им дают, могут формировать индивидуальный стиль общения с хозяином, а также предпочитают социальное взаимодействие с человеком.
Благодаря последним исследованиям стало ясно: коты не только устанавливают связь через голос и зрение, но и активно используют обоняние, как это делают в общении с другими котами. В частности, было отмечено, что животные уделяют гораздо больше времени исследованию запаха незнакомца, чем знакомого человека, что свидетельствует об их способности различать людей именно по запаху.