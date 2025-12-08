Кошка пережила удар "Шахеда" и девять дней выживала под завалами: щемящая история (фото)

Спасенная кошка

В разрушенном российским "Шахедом" доме семья после девяти дней поисков нашла живой свою домашнюю кошку, которая находилась под завалами. Животное получило ожоги шерсти и усов.

Об удивительном спасении сообщила пользовательница платформы Threads.

Как стало известно, в конце ноября в результате массированного обстрела российскими войсками пострадала территория Украины, в частности жилые кварталы. Одним из пострадавших объектов стал дом семьи Ольги Шусты. 29 ноября беспилотник «Шахед» нанес удар, который разрушил жилье и автомобиль хозяев. Люди также получили ранения, но чудом выжили.

Особенно пострадала спальная комната, на которую пришелся основной удар. Домашняя кошка оставалась под завалами, и семья больше недели пыталась добраться до нее. Благодаря упорным поискам и помощи волонтеров, на девятый день животное удалось найти живым.

Кошка получила ожоги шерсти и усов из-за сильного возгорания и контакта с раскаленными обломками. Сейчас ее отвезут в ветеринарную клинику, где проведут необходимое лечение и восстановительные процедуры.

Этот случай стал настоящим чудом и символом надежды для семьи и всех, кто следил за историей спасения животного.

