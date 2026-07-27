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- Украина
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Кошку, которую хозяйка выгнала "жить под куст", нашли через месяц: в каком она состоянии
Животное сильно похудело и имеет проблемы со здоровьем, однако теперь находится в безопасности.
В Киевской области нашли домашнюю кошку, которую около месяца назад владелица выгнала на улицу из-за того, что животное несколько раз сходило в туалет вне лотка. Кошку заметили в Ирпене.
Об этом сообщил зооволонтер Алексей Суровцев, которые заботятся о спасении животного.
Кошку нашли истощенной и обезвоженной. Результаты проведённых анализов также оказались неудовлетворительными.
После ветеринарного обследования специалисты установили причину, по которой животное могло справлять нужды вне лотка. У кошки диагностировали мочекаменную болезнь и цистит.
Таким образом, изменения в поведении животного, из-за которых владелица выгнала его из дома, были вызваны проблемами со здоровьем, а не «непослушанием».
Зооволонтеры срочно приступают к лечению кошки и просят неравнодушных поддержать ее спасение.
Что известно о скандале
История получила огласку в конце июня. Жительница Бучи Надежда Боровенко написала в соцсетях, что вынесла кошку «жить под куст». Свое решение она объяснила тем, что животное несколько раз сходило в туалет на кровать и в корзину с бельем.
По информации зооволонтеров, кошка прожила в семье около семи лет. После волны возмущения владелица подтвердила, что действительно выгнала животное, а затем удалила публикации и закрыла страницы в социальных сетях.
Представители организации Animagus подали заявление в полицию и призвали людей помочь разыскать кошку.
В Сети отмечали, что исправление потребностей вне лотка может быть связано не с «плохим поведением», а с заболеванием или сильным стрессом, поэтому животное прежде следовало показать ветеринару.
Напомним, что полиция Киевской области начала проверку после публикации в Сети о жестоком обращении с животным .