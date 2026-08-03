"Космическая война" может стать реальностью: Россия готовит новое оружие против Украины

Спутник в Космосе / © Pixabay

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Россия создает спутниковую группировку «Рассвет», которая может создать новую угрозу для Украины — противодействие дронам противника может перейти в плоскость космической войны и ударов по космодромам РФ.

Об этом в эфире «Еспресо» и Slawa.TV рассказал военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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По его словам, в случае роста группировки время, когда российский спутник находится в зоне покрытия Украины и может обеспечивать связь для управления БпЛА, может возрасти до непрерывного покрытия.

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Кроме того, использование спутниковой связи может осложнить работу украинских средств радиоэлектронной борьбы.

«Фактически этот дрон становится управляемым и не подвергается средствам противодействия радиоэлектронной борьбе. Это очень опасно, потому что без физического уничтожения этого дрона ничего с ним поделать не сможем. Эта система масштабирования и развертывания может создать серьезную угрозу для нас», — предупредил эксперт.

Покрытие спутников RASSVET во время пролета над Украиной / © Украинский милитарный портал

Грабский заметил, что в перспективе Россия может сформировать группировку, чтобы обеспечивать более долгие периоды спутниковой связи. Он предупредил о «серьезной опасности» для Украины.

«Они могут действительно создать такую группировку этих спутников, которая может обеспечить длительное окно возможностей вплоть до 24 часов. Конечно, это произойдет не через месяц, не через полгода, но они в этом направлении работают и масштабируют», — сказал он.

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По его мнению, в ответ Украине придется искать способы противодействия российской спутниковой инфраструктуре, уничтожая ее.

«Не исключаю, что нам нужно уже переходить к тому, что называется "космической войной", чтобы просто уничтожать эти спутники», — пояснил полковник.

Модернизация украинской армии — что известно

Напомним, в ВСУ представили собственный аналог ChatGPT, который назвали «Марічка». ИИ-система будет помогать командирам на поле боя, а именно быстрее принимать важные решения. Вместо 12 часов — 1 минута.

Также украинская армия разработала боевой лазер, поражающий воздушные цели россиян. Над его созданием работают и специалисты Вооруженных сил Украины, и частные украинские компании.

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