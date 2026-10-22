Украинцы могут потребовать перерасчета платы за отопление

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Если отопление не предоставляется или оно не соответствует установленным требованиям, потребители могут потребовать перерасчета платы. В то же время важно правильно зафиксировать нарушения и учесть условия договора с поставщиком.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» .

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Как зафиксировать нарушения

Температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C. Если батареи холодные или отопление не предоставляют, потребитель может потребовать проверки качества услуги и перерасчета платы. Это касается также потребителей с индивидуальным отоплением, которые продолжают получать отдельные составляющие централизованной услуги, в частности, отопление мест общего пользования – при условии, что для этого есть законные основания.

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Для фиксации нарушения следует обратиться к исполнителю услуги и требовать проверки. Ее результаты оформляют актом-претензией.

Если представитель исполнителя не прибыл для проверки или безосновательно отказался подписать акт, потребитель может составить его самостоятельно с участием не менее двух других потребителей, проживающих в соседних помещениях дома. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №1145.

Составленный акт нужно прислать исполнителю заказным письмом. Если теплопоставщик отказывается перечислять плату за некачественную услугу, потребитель может обратиться в контролирующий орган. В то же время судебная практика показывает, что теплопоставщики также оспаривают предписания о необходимости пересчета.

Когда могут перечислить плату за отопление

Суды могут обязать теплопоставщика перечислить плату как из-за недостаточной температуры в квартире, так и из-за фактического отсутствия отопления. Однако самого недовольства качеством коммунальной услуги недостаточно: потребителю следует подтвердить нарушение, а заявленные требования должны быть обоснованными.

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Например, решение Светловодского горрайонного суда Кировоградской области обязало СП ООО «Светловодскбыт» перечислить плату за централизованное отопление из-за его отсутствия и ненадлежащего качества услуги.

Источка сообщила, что зимой 2018-2019 годов отопление периодически исчезало. В конце декабря и начале января температура в доме женщины падала до +9…+12°C, а в феврале не превышала +15°C (при норме +18°C, а для угловых комнат – +20°C).

Жители обращались к теплопоставщику, составляли акты-претензии и фиксировали показатели термометра. Однако представители предприятия не приходили для проверки. В суде соседи подтвердили, что в квартирах было холодно, а температура в отдельных помещениях опускалась до +6°C. Одной из причин проблем с отоплением было недостаточное давление в трубах.

Теплопоставщик признал перебои, но отметил, что уже не начислял оплату за отдельные периоды отсутствия отопления. Также предприятие утверждало, что здание не было подготовлено к отопительному сезону.

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Суд признал, что представитель исполнителя не прибыл в установленный срок для проверки качества услуги или безосновательно отказался подписать акт-претензию. Документ считается действительным, если его подписали не менее двух потребителей.

Нормативная температура воздуха составляла +18°C в жилых помещениях и +20°C в краеугольных комнатах. Если температура была ниже, а допустимый срок отклонения превышал 12 часов в сутки, плату нужно уменьшать на 5% за каждый градус отклонения за период нарушения.

Кроме того, в этом случае здание не имело счетчика тепловой энергии, а ненадлежащее качество услуги подтверждали акты-претензии и другие доказательства. Суд обязал теплопоставщика провести перерасчет из-за отсутствия отопления и снижения его качества.

Жалоб может быть недостаточно

В то же время даже зафиксированные нарушения не гарантируют, что суд удовлетворит все требования потребителя. Это доказывает решение Киевского районного суда Полтавы по делу против КП «Харьковские тепловые сети».

Истец требовал списать ему 3780,90 грн за горячую воду и 1769,99 грн за отопление за период с января 2019 по декабрь 2021 года. Мужчина жаловался, что вода в кране имела только 32-37 ° C (при норме +50 ... +75 ° C), а батареи грели до 35 ° C, однако коммунальщики игнорировали его обращение.

Предприятие иск не признало: по их словам, начисления были законными, а проверка 3 декабря 2021 показала в доме норму - +22°C (минимальная норма - +18°C, для угловых комнат - +20°C).

Акты-претензии подтвердили, что в отдельные дни горячая вода была холодной (+39°C, +48°C и +43°C). Однако оказалось, что тепловики уже провели перерасчет за эти дни, снизив платежки на суммы от 8,81 до 30,67 грн. Доказательств, что услуги были некачественными в другие дни, истец предоставлять не смог. В результате суд полностью отказал в удовлетворении иска.

Квартира отключена от отопления

Еще одна категория споров касается квартир, фактически отключенных от централизованного отопления, но за которые продолжают начислять плату.

Примером является дело Приморского районного суда Одессы, который 27 мая 2026 обязал КП «Теплоснабжение города Одессы» списать долги владелицы квартиры, отключенной от сети еще в 2013 году.

К декабрю 2025 года женщине насчитали 65 182 грн. долга за тепло, которого она фактически не получала. Истица требовала отменить начисления за период с ноября 2023 по декабрь 2025 года, объяснив, что от отопления отрезан весь флигель дома.

Предприятие настаивало, что отключение было «не по процедуре», поэтому владелица обязана платить 25% от общего тепла дома на общие нужды.

Суд изучил документы самого же КП, и еще в 2019 году из 26 квартир дома 20 уже были без централизованного отопления. Поскольку от сети отрезали весь флигель, тепловые сети не отапливали ни общие, ни технические помещения этой части дома. Начисление за услугу, которая фактически не предоставлялась, суд признал незаконным.

В результате суд полностью удовлетворил иск и обязал коммунальщиков перечислить платежки за два года (с ноября 2023 по декабрь 2025) без учета тепла на квартиру.

Что следует учесть потребителям

Результат спора зависит от обстоятельств конкретной ситуации и доказательств, предоставляемых сторонами. Если отопление не соответствует нормативам, важно зафиксировать температуру, обратиться к исполнителю услуги и оформить акт-претензию. Если предприятие не реагирует, необходимо хранить документы, подтверждающие обращение и нарушение.

В то же время следует проверить, не проводил ли исполнитель перерасчет за соответствующие периоды раньше и обосновать сумму, которую потребитель требует вернуть или исключить из начислений.

Кто может получить скидку 50% на коммуналку и не платить пеню

Многодетные семьи могут получить 50% скидки на коммуналку , но только если доход на каждого члена семьи не превышает 4660 гривен в месяц. Если доход на одного члена семьи выше этой суммы, воспользоваться льготой на коммунальные услуги не удастся. Однако семья может обратиться за жилищной субсидией – это отдельный механизм поддержки, рассчитываемый по другим правилам.

Также объяснили, кто не будет платить пеню за коммуналку во время войны. Военное положение не освобождает украинцев от долга оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Однако для жителей территорий, где продолжаются или возможны боевые действия, а также для владельцев поврежденного из-за войны войны жилья действуют специальные гарантии.

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