Кости и тело младенца превратились в пепел: жуткие подробности гибели семьи в Харькове

В огне сгорели заживо и родители, и дети.

В Харькове во время пожара, вызванного атакой беспилотников, в одном из домов сгорели трое детей и их родители. Из-за высокой температуры горения специалистам не удалось установить тело семимесячного мальчика.

Об этом сообщил руководитель Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, кости и тело младенца просто превратились почти в пепел. Специалисты будут проводить экспертизу ДНК.

"Установить тело младенца на месте невозможно. На месте — судебный эксперт-медик. Все собираем и везем в морг на экспертизу. Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", — рассказал Болвинов.

Он также рассказал, что вся семья из пяти человек (двое взрослых и трое детей) сгорели заживо. Следователи установили, что после обстрела произошел утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклось по улице. Во многих домах произошли пожары. Эта семья оказалась заложником огня внутри своего дома.

В комментарии "Общественному" Болвинов пояснил, что улица, которая идет вниз от нефтебазы, где произошли "прилеты", превратилась в адскую скамью.

"Из-за этого произошло возгорание частных домов по улице Котельной. Повреждены почти все дома. Люди погибли из-за того, что не смогли выбраться во двор. Во дворах были также загоревшиеся автомобили", — рассказал он.

Напомним, около 23:00 9 февраля россияне ударили по Харькову дронами. Захватчики ударили Shahed по нефтебазе. загорелись жилые дома.

Из-за вызванных пожаров погибли семь человек. В частности, в одном из домов нашли пять тел: сгорели заживо родители и трое их детей. Это были семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики.

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