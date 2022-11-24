Костя будет жить, Вика — бегать: во Львове врачи провели сверхсложные операции во время отключения света

Операции не прерывались ни на минуту.

Львовские врачи сделали операцию 11-летней девочке Виктории при выключении света в результате массированных ударов РФ 23 ноября. У ребенка было плановое вмешательство на бедре.

В то же время в операционной рядом спасали жизнь подростка Кости, которому срочно вырезали аппендицит.

Об этом сообщают специалисты Минздрава.

По словам хирурга Александра Щурковского, который оперировал девочку, этой операции Вика ждала очень сильно.

"Представьте, как это ребенку ждать возможности побегать со сверстниками", — отмечает врач.

"Начали по расписанию. Потом началась тревога, а за ней — грохот прилетов: российские подонки куда-то попали — и исчез свет", — делится врач.

Однако операция не прерывалась ни на минуту. Больница автоматически переключилась на генераторы.

В то же время в операционной рядом спасали жизнь подростка Кости, которому срочно вырезали аппендицит. Пожалуй, еще десятки, если не сотни жизней украинцев по всей стране.

"Операция Вики прошла удачно. Будет бегать. Подросток Костя — жить. А украинцы — выстоят", — добавляют медики.

Напомним, как украинские врачи с фонариками спасают жизнь во время блекаута.

Напомним, в Институте сердца в Киеве электроэнергия исчезла прямо во время проводимой ребенку операции, однако хирурги продолжили работу.

Львовские кардиохирурги в полумраке делали сложную операцию на сердце.

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