Косвенные признания российского "фюрера": в Кремле впервые признали двух дочерей Путина

Санкции спровоцировали признание Кремля.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил, что российские власти обязательно ответят на санкции, введенные против дочерей Путина. Таким заявлением Кремль впервые официально признал дочерьми Путина Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, на которых наложили экономические ограничения.

Во время разговора с журналистами Песков отметил, что Кремль ответит на санкции так, "как считает необходимым", передает "Радио Свобода".

Как известно, накануне, 6 апреля, США объявили о введении санкций против крупнейших российских банков, против элит РФ и членов их семей, в частности, дочерей Путина, существование которых ранее российский президент не подтверждал, но и не опровергал.

Как отмечает агентство Bloomberg, санкции против дочерей Путина являются "символическим жестом", поскольку о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.

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