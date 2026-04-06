- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 2 мин
Кот и собака пролетели десятки километров на дроне: щемящая история спасения животных с передовой (фото)
Украинские военные эвакуировали кота и собаку с позиций с помощью дрона — животные преодолели 12 км и уже в безопасности.
Украинские военные провели необычную эвакуацию с передовой. С помощью дрона им удалось вывезти кошку и собаку из опасной зоны. Животные пролетели около 12 км и теперь находятся в безопасности.
Видео сделки обнародовала зоозащитная организация UAnimals.
Как говорится, бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого использовали беспилотник для доставки еды собратьям на позиции. Когда дрон возвращался назад, вместе с грузом на нем эвакуировали и двух четырехлапых.
Что известно о спасенных животных
По информации зоозащитников, о коте заботился один из военных, который сейчас находится в госпитале после ранения. Собратья решили спасти его любимца, а также не покидать находившуюся на позиции собаку.
Несмотря на риски, другой способ эвакуации был невозможен. В результате оба животных успешно преодолели путь и теперь находятся рядом с военными.
Реакция пользователей соцсетей
История вевакуации животных вызвала значительный отклик в соцсетях. Пользователи увлекаются поступком бойцов, отмечая, что даже в сложных условиях они не забывают о тех, кто наиболее беззащитен.
«Люди в окружении думают не только о себе, но и животных — это впечатляет», — пишут в комментариях.
Одни спасают жизнь, другие уничтожают. Наши военные невероятны», — отмечают пользователи.
Некоторые также напоминают об обстрелах, во время которых погибают животные, и подчеркивают контраст между жестокостью войны и человечностью украинских защитников.
Также в Сети обращают внимание, что желание спасти — это вопрос выбора.
«Кто хочет — найдет способ, даже в самых сложных условиях», — говорят пользователи под видео.
Напомним, ранее украинские бойцы спасли собаку и овцу из «антидроновой» ловушки. Вблизи Константиновки бойцы полка «Сафари» оказали помощь запутавшимся животным, которые не могли выбраться на свободу из сетки.