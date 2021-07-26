Кот с аристократическим взглядом из Харькова стал звездой Сети

Животное не реагирует на любые внешние факторы и всегда остается с непоколебимым взглядом.
Кот Степан из Харькова стал звездой сетей из-за выражения своей мордочки. Чтобы не случалось, животное остается с неподвижным взглядом.
Владелица кота публикует фотографии своего любимца и создала его страницу в инстаграм. Невозмутимый кот Степан собрал более 100 тысяч фолловеров.
На фотографиях и видео Степан позирует возле пищи, слушает музыку или просто отдыхает и все время со сдержанным аристократическим взглядом, который не меняют никакие окружающие факторы.
Подписчики кота Степана от него в восторге:
- Обожаю его.
- Шикарный мужчина.
- Вот это сила воли.
- Глаза как у человека.
- Вот кто знает себе цену.
Хозяйка Степана нашла его на улице 13 лет назад маленьким котенком. С тех пор он живет с ней в Харькове в многоэтажке. В прошлом году в период карантина женщина сняла со своим котом первое видео и оно набрало в несколько миллионов просмотров. С тех пор выкладывает новые фотографии и снимает кота почти каждый день, каждый раз придумывая новые образы для Степана.
Напомним, что в Запорожье ягненок, которое сбежало из ресторана, стало звездой социальных сетей.