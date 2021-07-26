Кот с аристократическим взглядом из Харькова стал звездой Сети

Кот с аристократическим взглядом из Харькова стал звездой Сети

Животное не реагирует на любые внешние факторы и всегда остается с непоколебимым взглядом.

Кот Степан из Харькова стал звездой сетей из-за выражения своей мордочки. Чтобы не случалось, животное остается с неподвижным взглядом.

Также читайте В Киеве мужчина спас испуганного пса от непогоды и стал звездой Сети

Владелица кота публикует фотографии своего любимца и создала его страницу в инстаграм. Невозмутимый кот Степан собрал более 100 тысяч фолловеров.

На фотографиях и видео Степан позирует возле пищи, слушает музыку или просто отдыхает и все время со сдержанным аристократическим взглядом, который не меняют никакие окружающие факторы.

Подписчики кота Степана от него в восторге:

Обожаю его.

Шикарный мужчина.

Вот это сила воли.

Глаза как у человека.

Вот кто знает себе цену.

Хозяйка Степана нашла его на улице 13 лет назад маленьким котенком. С тех пор он живет с ней в Харькове в многоэтажке. В прошлом году в период карантина женщина сняла со своим котом первое видео и оно набрало в несколько миллионов просмотров. С тех пор выкладывает новые фотографии и снимает кота почти каждый день, каждый раз придумывая новые образы для Степана.

Напомним, что в Запорожье ягненок, которое сбежало из ресторана, стало звездой социальных сетей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку