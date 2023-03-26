Кот Степан вернулся в родной Харьков на Салтовку: приехал не один, а с подругой из Ниццы (фото)

По словам хозяйки, Степан буквально прыгал от радости, когда оказался дома.
Пушистая "звезда соцсетей" кот Степан вернулся обратно в свою харьковскую квартиру на многострадальной Салтовке.
Новые снимки кота Степана в Харькове появились в Instagram.
"Я дома", — говорится в подписи к новым снимкам.
Вернулся домой Степан не один, а вместе с новой подружкой Стефанией.
"Журналисты пришли в гости, чтобы узнать как дела у меня и Стефании. Рассказал им, что прыгал от радости, когда вернулся домой", – говорится в подписи к другому фото.
В интервью "Суспильному" его хозяйка Анна рассказала, что дорогу из Львова в Харьков Степан перенес хорошо.
"Степан буквально прыгал от радости, когда очутился дома. Отдыхает и спит на своих любимых местах, постоянно играет вместе с новой подружкой Стефанией", — говорит Анна.
По ее словам, подружку "пушистого блоггера", кошку Стефанию привезли с собой в Украину из Ниццы. Она младше Степана, ей еще нет года.
Напомним, что до полномасштабной войны с РФ кот Степан жил со своей хозяйкой в Харькове, на Северной Салтовке, подвергавшейся постоянным российским обстрелам. Сначала хозяйка с котом эвакуировались во Францию, но впоследствии вернулись во Львов.
Кот Степан из Харькова даже получил престижную награду в Каннах.
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