Кот Степан вернулся в родной Харьков на Салтовку: приехал не один, а с подругой из Ниццы (фото)

По словам хозяйки, Степан буквально прыгал от радости, когда оказался дома.

Пушистая "звезда соцсетей" кот Степан вернулся обратно в свою харьковскую квартиру на многострадальной Салтовке.

Новые снимки кота Степана в Харькове появились в Instagram.

"Я дома", — говорится в подписи к новым снимкам.

Вернулся домой Степан не один, а вместе с новой подружкой Стефанией.

"Журналисты пришли в гости, чтобы узнать как дела у меня и Стефании. Рассказал им, что прыгал от радости, когда вернулся домой", – говорится в подписи к другому фото.

В интервью "Суспильному" его хозяйка Анна рассказала, что дорогу из Львова в Харьков Степан перенес хорошо.

"Степан буквально прыгал от радости, когда очутился дома. Отдыхает и спит на своих любимых местах, постоянно играет вместе с новой подружкой Стефанией", — говорит Анна.

По ее словам, подружку "пушистого блоггера", кошку Стефанию привезли с собой в Украину из Ниццы. Она младше Степана, ей еще нет года.

Напомним, что до полномасштабной войны с РФ кот Степан жил со своей хозяйкой в Харькове, на Северной Салтовке, подвергавшейся постоянным российским обстрелам. Сначала хозяйка с котом эвакуировались во Францию, но впоследствии вернулись во Львов.

Кот Степан из Харькова даже получил престижную награду в Каннах.

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