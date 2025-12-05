ТСН в социальных сетях

Украина
179
1 мин

Кот уснул на обломках дома, где российский дрон убил 12-летнего мальчика (фото)

Кот устроился спать на руинах после гибели 12-летнего мальчика на Синельниковщине.

Руслана Сивак
Обломки дома, где русский дрон убил 12-летнего мальчика

Обломки дома, где русский дрон убил 12-летнего мальчика / © Суспільне

В ночь на 5 декабря российские войска нанесли удар беспилотниками по Васильковской общине Синельниковского района. В результате попадания вражеского дрона в частный дом погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщает Общественное Днепр.

Во время атаки были ранены его родители: 37-летняя женщина и 39-летний мужчина. Их доставили в больницу. По сообщениям корреспондентов с места происшествия, дом, где жила семья, почти полностью разрушен прямым попаданием.

В Сети также распространили щемящее фото, сделанное на руинах. На нем виден кошка, который спит на обломках уничтоженного дома.

Кот спит на обломках разрушенного дома. / © Суспільне

Кот спит на обломках разрушенного дома. / © Суспільне

Ранее сообщалось, 2 декабря 2025 года, город Днепр объявил траур за мирными жителями, чьи жизни оборвал ракетный удар русских войск накануне. В результате атаки погибли четыре человека.

В результате удара РФ по Днепру в больницу Мечникова доставлены десятки тяжелораненых людей.

179
