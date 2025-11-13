Кота Боба нашли на обочине без трех лап: зооволонтеры просят помочь животному пережить зиму

Кот Боб / © facebook.com/UAnimals.official

Зооволонтеры собирают средства для отопления приютов для животных. Они рассказали историю кота Боба, которого нашли на обочине с тремя отрезанными лапами и теперь он живет в таком приюте.

Об этом пишет UAnimals.

Зооактивисты рассказали историю кота Боба. Животное нашли на обочине с тремя отрезанными лапами. Несмотря на невыносимую боль, кот хватался за жизнь.

К счастью, Боб попал под опеку конотопской зоозащитной организации «Друзья животных». Его долго лечили и животное выжило.

«Тогда он угасал просто на глазах. Сегодня Боб имеет только одну лапку, но зато большое, доброе и благодарное сердце. Он нежный, ласковый, дарит тепло каждому, кто к нему подходит. Благодаря неравнодушным людям, мы смогли подарить ему шанс на подвижную жизнь — купили специальную коляску. Сейчас Бобчик знакомится с ней и уже совсем скоро сделает свой первый шаг после долгих месяцев без полноценного движения», — рассказала руководительница приюта.

Волонтеры отмечают, что есть минимальные шансы, что Боба заберут в семью, а потому вероятно он будет жить в приюте до конца своих дней. Эта зима будет непростой не только для людей, но и для животных, а потому подобным приютам нужна помощь, чтобы хвостики пережили холода.

«Пожалуйста, присоединяйтесь к Зимнему сбору на тепло для приютов по ссылке в комментариях. Мы открыли этот сбор, чтобы поддержать зимой аж 20 приютов. Боб нуждается в тепле как никогда. Благодаря вашим пожертвованиям ему будет тепло всю зиму», — отметили в UAnimals.

Помочь проекту согреть животных зимой можно по ссылке.