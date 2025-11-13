ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Кота Боба нашли на обочине без трех лап: зооволонтеры просят помочь животному пережить зиму

Зооволонтеры призывают неравнодушных помочь животным пережить зиму.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Кота Боба нашли на обочине без трех лап: зооволонтеры просят помочь животному пережить зиму

Кот Боб / © facebook.com/UAnimals.official

Зооволонтеры собирают средства для отопления приютов для животных. Они рассказали историю кота Боба, которого нашли на обочине с тремя отрезанными лапами и теперь он живет в таком приюте.

Об этом пишет UAnimals.

Зооактивисты рассказали историю кота Боба. Животное нашли на обочине с тремя отрезанными лапами. Несмотря на невыносимую боль, кот хватался за жизнь.

К счастью, Боб попал под опеку конотопской зоозащитной организации «Друзья животных». Его долго лечили и животное выжило.

«Тогда он угасал просто на глазах. Сегодня Боб имеет только одну лапку, но зато большое, доброе и благодарное сердце. Он нежный, ласковый, дарит тепло каждому, кто к нему подходит. Благодаря неравнодушным людям, мы смогли подарить ему шанс на подвижную жизнь — купили специальную коляску. Сейчас Бобчик знакомится с ней и уже совсем скоро сделает свой первый шаг после долгих месяцев без полноценного движения», — рассказала руководительница приюта.

Волонтеры отмечают, что есть минимальные шансы, что Боба заберут в семью, а потому вероятно он будет жить в приюте до конца своих дней. Эта зима будет непростой не только для людей, но и для животных, а потому подобным приютам нужна помощь, чтобы хвостики пережили холода.

«Пожалуйста, присоединяйтесь к Зимнему сбору на тепло для приютов по ссылке в комментариях. Мы открыли этот сбор, чтобы поддержать зимой аж 20 приютов. Боб нуждается в тепле как никогда. Благодаря вашим пожертвованиям ему будет тепло всю зиму», — отметили в UAnimals.

Помочь проекту согреть животных зимой можно по ссылке.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie