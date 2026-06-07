Котенок оказался в смертельной ловушке в Кременчуге: спасателям пришлось ломать бетон (фото)

В Кременчуге котенок застрял между бетонными конструкциями

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В Кременчуге чрезвычайники помогли маленькому котенка, который оказался в ловушке между бетонными конструкциями на территории одного из местных кафе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области.

Инцидент произошел 7 июня. Прохожая услышала жалкое мяуканье и обнаружила, что животное не может самостоятельно выбраться из узкого пространства между бетонными плитами.

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Очевидцы пытались помочь котенка своими силами, однако безуспешно, после чего вызвали спасателей.

Прибывшие на место работники ГСЧС использовали специальный инструмент, чтобы осторожно раскрыть бетонную конструкцию и достать напуганное животное.

К счастью, котёнок не получил травм.

После спасения история получила счастливое продолжение — неравнодушные люди сразу забрали четырехлапого домой.

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В ГСЧС напомнили, что спасатели регулярно помогают не только людям, но и животным, попадающим в опасные ситуации. Недавно на Полтавщине чрезвычайники также спасли собаку, которая упала в колодец.

Напомним, ранее речь шла о том, что мужчина отправил кота по почте. Суд вынес приговор 20-летнему юноше, упаковавшему собственную кошку в коробку и направив ее почтой в другую страну.

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