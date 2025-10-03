"Котлы" для россиян под Добропольем: военный обозреватель сделал неожиданное заявление

Война в Украине

Подразделения российской оккупационной армии на Добропольском направлении в Донецкой области не находятся в окружении, а ситуация для ВСУ ухудшается.

Об этом заявил украинский военный обозреватель, эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец.

«Я, хоть убейте, НЕ ПОНИМАЮ… зачем врать о состоянии дел на фронте… На Добропольском направлении НЕТ никаких окружений и котлов противника…» — написал он в пятницу, 3 октября, на своей странице в Facebook.

При этом эксперт добавил, что ситуация продолжает ухудшаться для ВСУ, хотя не озвучил конкретных фактов.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что, по его мнению, для полного расчленения и уничтожения вражеской группировки на Добропольском направлении украинским вооруженным силам не хватает ресурсов, прежде всего личного состава.

Напомним, недавно аналитики ISW зафиксировали, что россияне продвинулись вблизи Доброполья и Великомихайловки.