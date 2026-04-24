Бывший руководитель ТЦК в Одесской области Аркадий Васькевич / © ОО Альтернатива

Дополнено новыми материалами

Состояние семьи экс-военкома Овидиопольского района Аркадия Васькевича составляет около 50 млн грн. В список входят коттедж у моря, три квартиры и шесть автомобилей, приобретенных или полученных в пользование после начала большой войны.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо» ТЦК — дело семейное.

ГБР уже расследует деятельность Васькевича, подозревая его в обогащении на схемах для тех, кто пытался уйти от призыва.

Журналисты «Слідства.Інфо» верифицировали наличие имущества непосредственно в Одессе, подтвердив, что семья чиновника начала активно обрастать роскошью именно в последние несколько лет.

В материале говорится о двух военнослужащих — Аркадии и Богдане Васькевичах — которые недавно были топ-ТЦКашниками в Одессе и области.

Аркадий Васькевич — многолетний военнослужащий и до прошлого года глава Овидиопольского рТЦК и СП. Богдан Васькевич — экс-работник районных территориальных центров и социальной поддержки Одессы и области. Не менее 8 лет он прослужил в разных военкоматах региона. В частности, в октябре 2023 на официальных одесских сайтах его называют заместителем военного комиссара одного из одесских районных ТЦК и СП.

В прошлом году карьера топ-ТЦКашникоа Васькевичей внезапно оборвалась — старший уволился из Вооруженных Сил Украины, а младший, судя по его декларации, уже служит не в ТЦК, а в командовании Военно-морских сил. Возможно, эти изменения связаны с расследованием ГБР, которое началось в начале прошлого года и в котором они оба фигурируют.

В судебном постановлении говорится, что Аркадий Васькевич, старший военком, «наладил механизм получения средств при содействии в уклонении от призыва по мобилизации, после чего им лично и по его указанию приобретен ряд недвижимого имущества и транспортных средств, которые в дальнейшем зарегистрированы на членов семьи и близких лиц». Так считают следователи ГБР.

Согласно материалам дела, сын Аркадия Васькевича — Богдан, «будучи заместителем начальника-начальником отдела рекрутинга и комплектования, умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Следователи считают, что Богдан Васькевич не внес в декларацию имущество, которым пользуется.

Журналисты подсчитали стоимость квартир, машин, апартаментов и паркомест, которые упоминаются в судебном постановлении, где говорится, что Васькевич-старший мог зарабатывать на ухилянтах, а Васькевич-младший мог помогать ему хоронить имущество, купленное на полученные незаконным способом деньги. Стоимость имущества, по подсчетам «Следствия.Инфо», — на 50 миллионов гривен.

В частности, журналисты заметили, что осенью 2022 года на родственниках и близких Аркадия Васькевича в течение трех недель появляются сразу четыре автомобиля.

Тесть Васькевича Анатолий Рожко приобрел Mercedes-Benz GLS 350 2018 года выпуска. Брат жены Игорь Рожко купил Honda CR-V в 2007 году. Жена Алла стала владелицей Nissan Versa 2015 года выпуска. И наконец — Lexus RX 350L 2018 года выпуска, который зарегистрировали на близкого друга.

Совокупная стоимость этих автомобилей более 5 миллионов гривен / © Слідство інфо

Журналисты подсчитали, что в целом эти автомобили, часть из которых с ценами фигурирует в официальном расследовании, вместе могли стоить более 5 миллионов гривен. В то же время, весь официальный доход Васькевича-старшего и его жены в том году составил 1,5 миллиона гривен.

Кроме того, «Слідство.Інфо» нашло квартиру площадью 145 квадратных метров и паркоместо в одном из жилых комплексов Одессы премиумкласса. Из реестра прав на недвижимое имущество «Слідство.Інфо» узнало, что квартирой владеет Игорь Рожко, родной дядя Богдана Васькевича.

Судя по публичной декларации Рожко, в 2016-2017 годах он был учителем истории в Одесской области с небольшой зарплатой. От своих источников журналисты также получили справку из налоговой о доходах Игоря Рожко — с 2000 по 2018 год он заработал 160 тысяч гривен. Похоже, будто официальных доходов вряд ли хватило Рожку на покупку премиум-квартиры.

В выписке из Государственного реестра указано, что дядя Васькевича-младшего стал владельцем квартиры три года назад, а заплатил за нее 5,5 миллиона гривен. Правда, на сайтах недвижимости сейчас такие квартиры продают вчетверо дороже — за 20 миллионов гривен. Согласно информации из справки об оценочной стоимости этого жилья, сейчас эта квартира стоит почти 11 миллионов гривен.

Кроме того, от консьержек дома журналисты узнали, что новый владелец производил в квартире ремонт. Дизайнер интерьера оценила его еще в 10 миллионов гривен. То есть вместе квартира с ремонтом могла обойтись в 21 миллион гривен или полмиллиона долларов США.

Дом, в котором расположена квартира Богдана Васькевича / © Слідство інфо

Кроме того, Богдан Васькевич, согласно судебному решению, с начала 2024 года пользуется автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска, который принадлежит Юрию Задорину (на момент публикации этого материала Юрий Задорин перестал быть владельцем автомобиля, — ред.). Этот автомобиль, кстати, журналисты увидели в паркинге ЖК премиумкласса — на паркоместе, принадлежащем уже упомянутому неоднократно Игорю Рожко.

«Слідству.Інфо» неизвестно, когда и за сколько купили эту Audi, но сейчас такой автомобиль, которым, вероятно, пользуется Васькевич-младший, можно приобрести от 26 до 43 тысяч долларов США.

Следователи ГБР связывают еще одну квартиру с Аркадием Васькевичем и организованной им схемой по уклонению от мобилизации за деньги.

Речь идет о помещении в другой одесской новостройке площадью более 80 квадратных метров и с двумя комнатами. В 2023 году ее владелицей стала жена Игоря Рожко — Алла Рожко. В выписке из Госреестра указана стоимость 2,2 миллиона гривен, однако рыночная цена и оценка, по справке о стоимости, выше — по меньшей мере 3,6 миллиона гривен.

Кстати, о доходах Аллы Рожко — «Слідство.Інфо» получило документ из налоговой, где указано, что с 2010 по 2023 годы женщина официально заработала 111 тысяч гривен.

В судебном постановлении также упоминается и другое имущество, связываемое с близкими Аркадия Васькевича. Речь идет об апартаментах сблокированного коттеджа на берегу моря в коттеджном городке «Золотой Бугаз». Местные жители рассказали журналистам, что сейчас коттедж в этом городке можно приобрести от 110 до 150 тысяч долларов США. А также показали имущество, которым, по их словам, пользуется семья Васькевичей — таких в распоряжении семьи два.

Сайты объявлений подтверждают информацию о стоимости коттеджа. Журналисты нашли апартаменты площадью 84 квадратных метра в этом городке, которые сейчас стоят 120 тысяч евро. Соответственно, два объекта могут стоить вдвое больше.

Владелицей жилья у моря является Элисо Сванидзе, жена Бесики Какачии. В судебном постановлении говорится, что господин Бесики — близкий друг Васькевича. Журналисты установили, что до октября 2022 года Васькевич-старший был директором предприятия, которое принадлежит Бесике Какаче. Эта же компания владеет землей под коттеджным городком «Золотой Бугаз».

Бесики Какачия также является владельцем автомобиля Lexus RX 350L 2018 года, о котором журналисты упоминали ранее. Эту же машину журналисты увидели на паркоместе, владелицей которого в августе 2022 года стала жена Аркадия Васькевича — Алла Васькевич.

Lexus RX 350L 2018 года / © Слідство інфо

От собственных источников «Слідство.Інфо» узнало, что в сентябре 2025 года Богдана Васькевича задерживали как водителя черного Mercedes-Benz GLS 580 2020 года выпуска. Этот автомобиль зарегистрирован на Анастасию Ергиеву. На самом деле, этот Мерседес мог быть в пользовании Васькевичей еще с 2022 года — об этом, в частности, говорится в определении суда. Впоследствии его перерегистрировали на другое лицо — Анастасию, сменили номера, но Васькевичи продолжили им пользоваться. Этот автомобиль, согласно информации следователей, стоил почти 5 миллионов гривен.

Кроме того, в феврале 2023 года мать Аркадия Васькевича стала владелицей квартиры в 9-этажке на окраине Одессы. Согласно справке об оценочной стоимости, этот объект недвижимости может стоить 2,3 миллиона гривен.

Уголовное производство по Васькевичам, открытое ГБР в январе 2025 года, сначала активно расследовалось, однако впоследствии темпы замедлились — последнее определение в нем датируется августом прошлого года.

Журналистам не удалось пообщаться ни с одним из Васькевичей — их телефоны уже долгое время не отвечают.

Напомним, бывший военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, фигурирующий по делу о самовольном уходе из воинской части, вышел из-под стражи. За него внесли залог более 20 миллионов гривен.

Ранее ТСН.ua писал о начале истории, связанной с бывшим главой Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым, у которого обнаружили роскошную виллу в Испании с водителем и элитные автомобили.

