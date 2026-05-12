Коттеджи, спа-зона и политическое влияние: в САП раскрыли детали дела «Династии»

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре раскрыли новые детали дела по элитному коттеджному городку «Династия» в Козине на Киевщине. По версии следствия, проект начали планировать еще весной 2020 года, а среди будущих владельцев резиденций якобы фигурировали тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышев и предприниматель Тимур Миндич.

Об этом прокуроры САП заявили на заседании в Высшем антикоррупционном суде, передает Центр противодействия коррупции.

Как, по версии следствия, начинался проект

По данным прокуратуры, весной 2020 тогдашний министр развития общин Алексей Чернышев якобы решил построить элитный коттеджный городок «Династия» в поселке Козин.

В САП утверждают, что резиденции планировались для лиц, оказывающих значительное влияние на политические и экономические процессы в Украине.

По версии следствия, из-за невозможности самостоятельно профинансировать строительство Чернышев привлек к проекту как будущих владельцев резиденций тогдашнего председателя ОП Андрея Ермака и предпринимателя Тимура Миндича.

Сколько домов планировали построить

Прокурор САП сообщил, что сначала рассматривали несколько вариантов застройки. Сначала речь шла о шести домах, потом о пяти, однако в итоге остановились на четырех.

По материалам следствия, в проекте были следующие обозначения:

R2 – резиденция, которая, по версии САП, предназначалась для Андрея Ермака;

R3 – для Тимура Миндича;

R4 – для Алексея Чернышева;

R0 – дом совместного пользования со спа-зоной.

Какую роль следствие отводит Чернышеву и Миндичу

По данным САП, Алексей Чернышев якобы обеспечил предоставление земельных участков для строительства, согласовывал встречи с другими участниками проекта и лично подыскивал людей, привлекаемых в «Династию».

Тимуру Миндичу, по версии прокуратуры, отводилась роль в финансировании строительства. Прокурор САП заявил, что Миндич «обеспечивал финансирование строительства, распределял средства, лично участвовал в совершении преступления, обеспечивал конспирацию участников преступной группы».

Что в САП говорят о роли Ермака

Отдельно прокурор САП заявил, что Андрей Ермак, по версии следствия, являлся одним из исполнителей преступления. В прокуратуре утверждают, что он якобы обеспечивал финансирование строительства дома, владельцем которого планировал стать.

По словам прокурора, это финансирование, в частности, могло осуществляться за счет деятельности преступной организации, которую следствие связывает с Тимуром Миндичем.

В САП также заявили, что Ермак якобы способствовал деятельности этой организации, привлекал к совершению преступления других лиц и принимал другие меры по достижению общей цели участников схемы.

В САП заявили о роли отца Ермака и источников финансирования «Династии»

По данным прокуроров, с июля 2020 по август 2022 уполномоченным лицом от Андрея Ермака в проекте «Династия» был его отец Борис Ермак. В САП утверждают, что это подтверждается материалами переписки. После августа 2022 года, по версии следствия, эту роль исполнял уже другой человек.

Отдельно прокуроры описали, как, по данным следствия, финансировалось строительство коттеджного городка. В САП заявили о нескольких источниках: паевые взносы, полученные через операции с фиктивными компаниями, наличные деньги, связанные с коррупцией в сфере энергетики и так называемым «бекофисом Миндича», а также наличные средства неустановленного происхождения. По словам прокурора, именно второй способ финансирования составил 72%.

Также в САП озвучили стоимость проектирования Династии. По версии следствия только проектные работы стоили 735 тысяч долларов. Из этой суммы 178 тысяч долларов приходилось на резиденцию R2, которая, как утверждают прокуроры, предназначалась для Андрея Ермака.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. По данным правоохранителей, организованная группа могла быть причастна к легализации более 460 млн. грн. на элитном строительстве под Киевом. Ермак причастность к незаконным действиям не признавал, а его защита называла подозрение безосновательной.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить суд избрать для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей. Это заявление прозвучало во время совместного брифинга руководителей САП и НАБУ по поводу расследования дела о легализации сотен миллионов гривен.

