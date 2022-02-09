"Коты активны весной": мэр Одессы рассмешил депутатов речью о "большой стерилизации"

Мэр Одессы считает, что кошек нужно начать стерилизовать до начала весны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 9 февраля во время сессии городского совета убеждал депутатов проголосовать за городскую программу по регулированию численности беспризорных животных. Он подчеркнул, что ее нужно немедленно принять, поскольку коты весной становятся активнее.

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Об этом шла речь во время заседания Одесского городского совета.

Одесские депутаты во время обсуждения городской программы говорили, что документ нужно доработать. Тогда Труханов начал их убеждать, что у них на это нет времени, поскольку "коты активны весной". Во время выступления городского головы депутаты начали громко смеяться.

"По мировой тенденции коты и кошки становятся активными весной. Если мы сейчас отложим эту программу, они ничего откладывать не будут. Как следствие – нам тогда придется больше денег выделять на стерилизацию. Как нам быть? Может, стоит не допустить кошачьей активности", — сказал Труханов.

Впоследствии Труханов с трибуны сообщил, что один из депутатов предложил назвать программу "большая стерилизация". После бурного обсуждения депутаты приняли программу о регулировании численности беспризорных животных за основу.

Начало речи Труханова о стерилизации кошек в 1:42:01

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