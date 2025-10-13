Коты под капотом: водителей призвали осматривать машины перед выездом

Кошка под машиной / © iStock

С наступлением холодов коты часто прячутся под припаркованными автомобилями, ища тепло или укрытие от непогоды. Если не заметить животное вовремя и завести двигатель, оно может получить серьезные травмы. Водителей призывают внимательно проверять авто перед поездкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Специалисты напоминают, что в холодное время года четвероногие нередко залезают под авто, в моторный отсек, под колесные арки или даже в выхлопную трубу, не подозревая об опасности.

Чтобы избежать подобных случаев, эксперты советуют перед поездкой обязательно осматривать авто: проверить пространство под машиной, капот и колесные ниши. Если кот или другое животное спрятались, стоит попробовать осторожно их извлечь.

Если животное боится или не выходит из укрытия, его можно привлечь едой. Лучше всего для этого подходит сухой корм — он имеет сильный аромат и создает знакомый звук при встряхивании упаковки, что может заинтересовать кота.

Специалисты предостерегают: не следует пугать животное громкими звуками, стуком по кузову или резкими движениями, поскольку оно может спрятаться еще глубже, усложнив спасение.

Если самостоятельно достать животное не удается, стоит обратиться к спасателям, коммунальным службам или зооволонтерам — они имеют необходимые средства и опыт для безопасного освобождения четвероногих из опасных мест.

Специалисты призывают водителей быть внимательными в осенне-зимний период: одна простая проверка перед запуском двигателя может спасти жизнь животному.

