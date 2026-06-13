"Коты всегда падают на лапы" — опасный миф: в "Зоопатруле" предупредили о скрытых угрозах

Котик / © dailymail.co.uk

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Популярное убеждение о том, что коты всегда безболезненно приземляются на лапы, представляет опасный стереотип, который может стоить животному здоровье или даже жизнь. Любое падение или умышленное опрокидывание четырехлапого несет в себе огромные риски скрытых травм.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявила главная менеджер ОО «Зоопатруль Украина» Ирина Скакун.

По словам зоозащитницы, даже если снаружи кажется, что кот успешно приземлился на четыре лапы, это вовсе не означает, что он не получил повреждений.

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Опасность травм: от отказа от еды до паралича

Эксперт подробно разобрала, какие именно последствия для организма животного имеет падение или жестокое обращение в виде бросания:

Повреждения челюсти и головы: при ударе о землю коты часто бьются мордой, из-за чего получают травмы челюсти. Иногда после таких инцидентов животное просто не способно самостоятельно есть без длительного и дорогостоящего лечения.

Скрытая угроза травмы хвоста: эта зона чрезвычайно чувствительна. В хвосте кота сосредоточено много нервных окончаний, непосредственно связанных с функционированием внутренних органов.

«После таких повреждений животное может потерять способность самостоятельно ходить в туалет (из-за нарушения работы мочевого пузыря)», — подчеркнула Ирина Скакун.

В «Зоопатруле» призывают владельцев быть ответственными, тщательно следить за безопасностью любимцев, закрывать окна защитными сетями «антикошка» и ни в коем случае не подвергать животных опасным экспериментам с высотой.

Раньше мы писали о том, что теперь кошки смогут жить до 30 лет: найдены лекарства, способные удвоить продолжительность их жизни.

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