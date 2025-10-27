- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
Котята, которых спасли после обстрела Киева, нашли дома: щемящие фото
Двух котиков и одну кошечку, спасённую после ударов РФ по Киеву, забрали неравнодушные люди.
Трое маленьких котят, спасшихся после обстрела Киева, нашли дом. Их забрали в семьи.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как написали спасатели, теперь пушистикам не придется спать в коробке, их не ждет холодная улица. Вместо этого они получили теплые кроватки и заботливые семьи.
«Все, кто приложил усилия для сохранения маленьких жизней, доказывают: наша человечность и добрые сердца неуязвимы к вражеским ракетам! Искренне радуемся пушистикам и этим примером поощряем всегда помогать всем, кто оказался в беде и нуждается в поддержке», — отметили в ведомстве.
Напомним, троих котят обнаружили во время ликвидации последствий атак РФ по Киеву.
«Предварительно, это одна девочка и два мальчика. Если у вас есть желание забрать их к себе, чтобы не отдавать их в приют, можете нам написать сообщение, Главное управление ГСЧС в городе Киеве, и помочь этим котятам выжить. Благодарю вас», — заключил спасатель.