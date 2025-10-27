Котята, которых спасли после обстрела Киева, нашли дома: щемящие фото

Котята, спасшиеся после обстрела Киева

Трое маленьких котят, спасшихся после обстрела Киева, нашли дом. Их забрали в семьи.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как написали спасатели, теперь пушистикам не придется спать в коробке, их не ждет холодная улица. Вместо этого они получили теплые кроватки и заботливые семьи.

«Все, кто приложил усилия для сохранения маленьких жизней, доказывают: наша человечность и добрые сердца неуязвимы к вражеским ракетам! Искренне радуемся пушистикам и этим примером поощряем всегда помогать всем, кто оказался в беде и нуждается в поддержке», — отметили в ведомстве.

Напомним, троих котят обнаружили во время ликвидации последствий атак РФ по Киеву.

«Предварительно, это одна девочка и два мальчика. Если у вас есть желание забрать их к себе, чтобы не отдавать их в приют, можете нам написать сообщение, Главное управление ГСЧС в городе Киеве, и помочь этим котятам выжить. Благодарю вас», — заключил спасатель.