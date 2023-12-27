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Коваленко рассказал, реально ли в течение 2024 года мобилизовать полмиллиона украинцев

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Коваленко рассказал, реально ли в течение 2024 года мобилизовать полмиллиона украинцев

Мобилизация

Все будет зависеть от того, как именно будет наработан этот механизм и как он будет реализован.

Мобилизовать полмиллиона людей в армию за год достаточно сложная задача, которую реализовать быстро просто невозможно.

Об этом в эфире ТСН заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это очень сложная задача на самом деле и ее реализовать быстро просто невозможно. На это может уйти много времени. Я не исключаю, что даже в 2024-м полностью не хватит, чтобы мобилизовать такое количество людей", — заявил Коваленко.

Он отметил, что все будет зависеть от того, как именно будет наработан этот механизм и как именно он будет реализован.

"Обще от 40 до 50 тысяч в месяц — это более или менее реалистичные цифры, но все равно это сложный процесс и он может занять много времени", — сказал Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Умеров сказал, будут ли раздавать повестки через смартфон.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Ровенской области мужчина попросил посадить его в тюрьму вместо мобилизации в армию.

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Дата публикации
Просмотры
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