"Коварные сволочи!": оккупанты жалуются, что ВСУ придумали очередной креативный способ применения дронов

ВСУ придумали еще один креативный способ применения дронов. Речь идет о сбросе с воздуха остро заточенных мини-ежей, чтобы препятствовать беспроблемному передвижению оккупантов.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Авто окупантов наезжают на миниежей

Как отмечает Бутусов, такой подход существенно усложняет логистику и на время ремонта выводит из строя колесную технику противника.

Работают железные ежи и птички

Конечно, россиян такая ситуация очень расстраивает. Они жалуются, что "нацисты придумывают новые гадости". Очевидно, украинские воины по непонятным причинам защищают свои дома от оккупантов, сбрасывая с дронов не только мины, но и острые "сюрпризы". Россияне ноют в Сети о том, что эти участки в целях безопасности нужно буквально "пролетать" и их машины (гражданские, медицинские, волонтерские) едут на максимально возможной скорости.

"И представьте что будет с автомобилем, когда у него сразу же шипами пробивается два (или больше) колеса... И в этих местах вражеские дроны и поджидают свою "добычу" – машина остановилась, тут же появляется вражеская "птичка" и сбрасывает мины. Коварные сволочи! Только утром получила фото и информацию по этой ситуации", - пишут русские.

Россияне о миниежах

Ранее ВСУ показали эффектную работу стаи дронов по врагу.

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