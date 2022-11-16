Коварный цистит: почему возникает эта болезнь и кто имеет к ней склонность

Что такое цистит? Какие причины его появления и кто склонен к циститу? Может ли быть цистит у мужчин? Как лечить цистит в домашних условиях? Эти вопросы особенно остро встают с приходом холодов. Читайте все о цистите в материале ТСН.ua.

Если вам постоянно хочется в туалет и у вас плохое самочувствие – это цистит. Чаще страдают женщины, что вызвано особенностями строения женского тела. Хотя цистит может появиться и у мужчин. В трети случаев симптомы могут перерасти в хроническое состояние, которое может сильно мешать нормальной жизни. Поэтому очень важно своевременно распознать признаки цистита и получить консультацию врача по лечению.

Что такое цистит и какие его причины

Циститом называется воспаление слизистой мочевого пузыря, из-за чего вызывается нарушение мочевыделительной функции. Воспаление вызывается условно-патогенным микробиотом в районе влагалища у женщин и в нижних отделах кишечника. В частности:

некоторыми стрептококками;

группой стафилококков;

грибками рода Candida;

кишечной палочкой;

микоплазмой;

уреаплазмой.

Отдельно врачи выделяют цистит после секса, который еще часто называют "болезнью медового месяца". В таком случае он возникает из-за:

диспареунии — во время полового акта может появляться боль, из-за которой бессознательно напрягаются мышцы тазового дна и травмируется уретра;

частых запоров из-за состояния здоровья или неправильного питания;

малого количества природной смазки;

высокого ph влагалища (выше 5.0);

синдрома раздраженного кишечника;

гипермобильности уретры, когда во время сексуального контакта выводной проток смещается;

дистопии протока уретры, когда мочевыделительный канал располагается слишком близко от влагалища.

Вообще причины цистита могут быть очень многообразны. Он может возникнуть из-за стресса, нервов, усталости, переохлаждения органов малого таза. На его появление может оказывать влияние как чрезмерная гигиена, так и ее недостаточность. У женщин часто провоцирует цистит передержка мочи. Если долго терпеть и не идти в туалет происходит застой мочи и некоторые изменения: застой крови, ишемия, недостаточность кровенаполнения. Тогда бактериям проще проникнуть в слизистую.

Симптомы

Цистит: симптомы / Фото: Pexels

Основными симптомами цистита можно выделить:

жжение во время мочеиспускания;

резкие боли;

моча становится мутной;

может повышаться температура;

появляется плохое самочувствие;

боли в промежности и в районе лобка;

появление так называемых императивных позывов, когда нужно сходить в туалет прямо в этот момент.

Часто симптомы появляются в течение суток после того, как человек заболел. Также бывает цистит с кровью. Кровавые выделения появляются во время мочеиспускания, сопровождаются резкими болями, жжением. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу.

Цистит у женщин начинается следующим образом:

возникновение воспаления во влагалище (бактериальный вагиноз, кольпит);

нарушение баланса микрофлоры;

постепенное попадание инфекции в мочевой пузырь через уретру.

Если иммунитет ослаблен, тогда начинается воспаление.

Хронический цистит: особенности

Хронический цистит — скрытое воспаление, которое чаще всего появляется из-за недолеченного или плохо пролеченного острого цистита. Он может образоваться после:

самостоятельного лечения;

неправильного или неполного лечения;

функциональных или органических изменений в пузыре;

снижения иммунитета.

Рецидивы могут возникать в первые 3-4 месяца после острого воспаления. В этом случае болевые ощущения могут быть мало выражены.

Диагностика

Цистит диагностируется по симптомам и жалобам, также врач может дополнительно назначить:

анализ мочи;

общий анализ крови;

бактериологический посев мочи;

ультразвуковое исследование мочевого пузыря;

исследование микрофлоры влагалища;

иногда цистоскопию;

биопсию с исследованием биоптата (иногда);

обзор на гинекологическом кресле.

Гинекологический осмотр может потребоваться, чтобы выявить положение выводного протока уретры относительно влагалища женщины. Также он нужен, чтобы исключить появляющийся на фоне гинекологических проблем цистит.

Как лечить цистит

Как лечить цистит? / Фото: Pexels

Назначается медикаментозное лечение, направленное на уменьшение воспаления. Поэтому используются:

спазмолитики;

антибиотики;

мочегонные препараты;

седативное лекарство.

Если все делать правильно, то лечение цистита занимает 5-8 дней. Иногда оно может затянуться до 2-3 недель. Проходит оно в стационарных или амбулаторных условиях. Дополнительно врачи рекомендуют покой, употребление растительно-молочной диеты, исключение острых блюд и приправ, прием достаточного количества жидкости (до 2 литров). Если это цистит с кровью, также назначают гемостатики – препараты, останавливающие кровотечение.

Для профилактики цистита рекомендуется носить только хлопковое белье, не сжимающее тело. Из-за синтетики могут развиваться и переноситься ближе к урерте бактерии.

Кто в зоне риска заболеть циститом

По словам врача-уролога Василия Рекрученко, чаще острым циститом страдают женщины в молодом возрасте и в предклимактерический период, а мужчины — в зрелом возрасте. Хронический цистит часто бывает причиной рака мочевого пузыря, поэтому важно своевременно пройти осмотр у врача.

Болезнь можно просто распознать по запаху, который внезапный и неприятный.

Цистит у мужчин и женщин часто появляется в сочетании с сахарным диабетом, заболеваниями половых органов. В группе риска те люди, которые сменяют половых партнеров, перемерзают, не досыпают. Также цистит часто появляется во время беременности из-за резкого изменения гормонального фона. Болезнь беременным рекомендовано сразу лечить, потому что она может вызвать преждевременные роды.

Цистит у мужчин не может быть первичным. Он всегда сопровождает другие заболевания: простатит, аденом предстательной железы, мочекаменная болезнь и т.д. У женщин цистит может быть как первичным, так и вторичным.