Коварный удар баллистики по Николаеву: количество жертв растет

Кроме того, повреждены жилые дома.

В Николаеве возросло количество жертв в результате ракетного удара российской оккупационной армии днем 11 апреля. По состоянию на 13:00 известно о четырех погибших и пятерых пострадавших. Все они – гражданские.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. Коварно ударил среди дня по Николаеву", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ракетного удара повреждены жилые дома и автомобили в частном секторе. Кроме того, зафиксированы повреждения промышленных объектов.

Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" пишет, что жертвы — "обычные гражданские, которые просто проходили или проезжали по улице".

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что жертвы атаки страны-агрессора - "гражданские, которые в этот момент случайно оказались на месте попадания". Среди пяти травмированных – девочка-подросток. Также пострадали три мужчины, один из них в тяжелом состоянии. Еще одну женщину доставили в травмпункт.

На месте "прилета" в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждены двери и крыши. Также повреждена контактная сеть уличного освещения.

Как сообщалось, практически с объявлением воздушной тревоги в 12:02 в Николаеве раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Руководитель ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по Николаеву. На момент "прилета" было известно о двух погибших.

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