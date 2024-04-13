Коварный удар баллистики по Николаеву: в области объявлен День траура

Погибли пять человек.

Сегодня, 13 апреля, в Николаевской области объявлен Днем траура по погибшим в результате российской ракетной атаки баллистики по Николаеву.

Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"13 апреля в Николаевской области объявлен Днем траура по погибшим в результате российской ракетной атаки по городу Николаеву", — написал Ким.

Как сообщалось, днем 11 апреля в Николаеве раздались взрывы. Впоследствии руководитель ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по Николаеву. В результате удара армии страны-агрессорки были повреждены жилые дома и автомобили в частном секторе.

Первоначально сообщалось о двух погибших. Впрочем, по состоянию на 12 апреля количество погибших от удара баллистики возросло до пяти. Кроме того, шесть человек получили ранения. Среди них – девочка-подросток.

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