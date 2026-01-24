Коварный удар РФ по Украине: в Киеве есть жертвы, в Харькове горели высотки, Чернигов без света

Украинцы пережили очередную атаку / © Getty Images

В ночь на 24 января на фоне мирных трехсторонних переговоров в Абу-Даби Россия нанесла новый массированный удар по Украине дронами и различными видами ракет.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.

Что говорят в Воздушных силах Украины

В ночь на субботу, 24 января, армия страны-агрессора России запустила по Украине две ракеты «Циркон». Оккупанты запустили две противокорабельные ракеты ЗМ22 Циркон из временно оккупированного Крыма.

К тому же россияне атаковали Украину:

12 крылатыми ракетами Х-22/Х-32;

шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-300

одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69

375 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов

В ВС ВСУ подчеркнули, что основным направлением удара была Киевщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В ряде регионов раздавались взрывы / © Getty Images

Атака на Киев и область

Атака на Киев началась после полуночи и длилась до 8 утра. Россияне атаковали «Шахедами», а затем параллельно ударили баллистическими и крылатыми ракетами, после чего снова дронами.

По данным мэра Виталия Кличко, уже известно об одном погибшем в столице и четырех раненых. Троих пострадавших медики госпитализировали.

Впоследствии Кличко также сообщил, что в результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6000 домов без отопления.

В Киеве возникли проблемы со светом после атаки / © Getty Images

«Большинство из них уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января», — сообщил мэр украинской столицы.

Также сообщают о проблемах водоснабжения на левом берегу и частично на правом. Из-за повреждения метро поезда зеленой линии пока не будут ездить между правым и левым берегами.

Последняя большая атака на Киев произошла в ночь на 20 января. Перед этим россияне били по Киеву 9 и 12 января.

Люди прятались в метро / © Associated Press

В Киевской области во время атаки пострадали 4 человека, сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги, она доставлена в местную больницу.

Еще двое пострадавших: мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения — получили незначительные порезы. Всю необходимую медицинскую помощь им предоставили на месте.

Россияне атакуют мирных украинцев / © Getty Images

В Бориспольском районе женщина 1996 года рождения с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма госпитализирована в больницу.

Также потерпели разрушения здания и автомобили.

В Броварском районе повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

Обстрел Харькова

В ночь на 24 января российские войска нанесли удар «Шахедами» по Харькову, в результате чего на данный момент известно о 19 раненых, среди которых — беременная женщина и ребенок.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под ударом находились два района — Индустриальный и Немишлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушением получили общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, известно о двух пострадавших женщинах, нуждавшихся в медицинской помощи. «74-летняя женщина получила острую реакцию на стресс вследствие вражеской атаки на Харьков. Также пострадала 25-летняя беременная женщина», — написал он.

Также зафиксировано попадание «Шахеда» в частный дом в Немышлянском районе. Терехов отметил, что в результате обстрела пострадала владелиц жилья. Кроме этого, повреждены многие соседние дома.

Городской голова сообщил, что всего оккупанты атаковали Харьков почти 2,5 часа, применив 25 «Шахедов». По словам мэра, пожары охватили квартиры, дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Игорь Терехов говорит, что это был сознательный удар врага по мирному городу.

Блэкаут в Чернигове

Чернигов почти полностью обесточен в результате атаки армии России на энергообъекты, повреждено соответствующее оборудование. В Нежинском районе области оккупанты повредили важный энергообъект. В результате сотни тысяч потребителей остались без света, подчеркнули там.

В облэнерго подчеркнули, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако из-за ситуации ситуации процесс может затянуться.

Энергетика— под прицелом / © Associated Press

Реакция Зеленского на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине.

Зеленский сообщил, что в столице и Киевской области главной мишенью российских ударов была энергетика.

«Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нужно отвечать и отвечать силой», — заявил Зеленский.